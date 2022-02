Region Oschatz: Was Ukrainer und Russen zum Putin-Angriff sagen

Oschatz

„Das war ein großer Schock. Wir haben niemals damit gerechnet, dass aus diesem Säbelrasseln seitens Russlands ein Großangriff wird. Unser erster Gedanke war, dass wir Angst um unsere Verwandtschaft in der Ukraine haben“, sagt Felix Markow. Der 36-Jährige unterrichtet seit 2016 Russisch und Deutsch am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium und ist mit Marina Markowa (38) verheiratet. Das Ehepaar hat zwei Kinder.

Felix Markow (36) und Marina Markowa (38). Quelle: privat

Marina Markowa stammt aus Russland und lebt seit 2005 in Deutschland. Sie ist russische Staatsbürgerin. Die 38-Jährige arbeitet als Referendarin an einer Leipziger Schule und wird Lehrerin für Russisch und Geschichte. Ihre Tante und ihr Onkel sowie ihr Cousin mit seiner Frau und zwei Kindern leben in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol (440 000 Einwohner), die am Donnerstagfrüh von russischen Truppen angegriffen wurde und die unweit des Separatistengebietes Donezk liegt. Der Cousin von Marina Markowa ist im wehrfähigen Alter und muss damit rechnen, zum Kriegsdienst eingezogen zu werden.

Am Freitagvormittag informierten sich die Markows per Whatsapp, wie es ihren Verwandten in Mariupol geht. „In den Medien wurde ja berichtet, dass der Flughafen von Mariupol beschossen wurde. Das wussten sie selbst nicht. Aber sie hören immer wieder Einschläge von Granaten“, berichtet Felix Markow. Wie gehen die Verwandten mit dieser Situation um? „Das ist ganz interessant. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben hier größere Panik. Doch unsere Verwandten sind relativ ruhig. Die Stadt zu verlassen, ist für sie kein Thema. Wir haben unseren Verwandten angeboten – noch bevor der Krieg begann – zu uns zu kommen. Das wollten sie aber nicht.“ Das könne daran liegen, dass sie in Mariupol beruflich etabliert sind und ein frisch renoviertes Haus besitzen.

Das Thema Politik ist ein Streitpunkt in der Familie

Über Politik sei mit den Ukrainern bisher nicht diskutiert worden. Markow: „Wir haben das Thema vermieden, weil das ein Streitpunkt ist.“ In der Verwandtschaft gebe es einen Riss: Die einen seien komplett gegen Russland eingestellt, die anderen gegen die Ukraine.

Wie geht es jetzt nach Einschätzung von Felix Markow weiter in dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine? „Ich weiß es nicht. Wir sind fassungslos und wissen überhaupt nicht, was das Ganze bringen soll. Durch den Angriff von Russland wird das alles nur verschlimmert.“ Er vermutet zudem, dass Putin damit viele Ukrainer, die bisher mit Russland sympathisiert hätten, verprelle. „Das ist ein großes Eigentor für Putin.“

Es muss schnell Gespräche geben

Welche Hoffnung hegen die Markows für den Ausgang des Konfliktes? „Egal wie: Es muss ganz schnell Gespräche zwischen der ukrainischen Regierung und Moskau geben, damit irgendeine Einigung erzielt wird – und dass es erst mal Frieden gibt. Dass die Waffen schweigen, ist das A und O“, sagt der 36-Jährige.

Lesen Sie auch Kreml: Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Die Nachrichten flattern über den Bildschirm in der Wohnung von Olga Fesenko in Torgau. Immer wieder vibriert das Handy und Mitteilungen von ihrer Cousine erscheinen auf dem Telefon der Ukrainerin. Dann klingelt es und ihre Schwester ruft an. Auch sie sitzt im Auto und versucht, der Gefahr in der Ukraine zu entkommen. Sie haben alles zurückgelassen. Nur die Familie und die wichtigsten Dokumente hat sie dabei.

Verwandtschaft ist auf der Flucht zur Grenze nach Polen

„Wir haben alle gerade viele Emotionen. Meine ganze Verwandtschaft wohnt in der Ukraine. Meine Cousine wohnt im Süden. Seit 20 Stunden sitzen sie und ihr Mann mit den sechs Kindern bereits im Auto. Die kleinste Tochter ist gerade einmal fünf Monate alt. Sie wissen nicht, wohin sie fahren sollen. Sie wollen zur Grenze von der Ukraine nach Polen, doch ich befürchte, dass sie nicht rüber kommen“, sagt die 38-Jährige hilflos und verzweifelt. Sie fühlt sich machtlos und weiß nicht, wie sie helfen kann. Auch ihre Schwester, ihr Mann, zwei Freundinnen und vier Kinder im Alter von zwei, sechs, acht und neun Jahren sitzen in ihrem Auto. „Es gibt von verschiedenen Seiten Bombenangriffe. Sie wissen nicht, wo es sicher ist. Deutschland versteht es, die ganze Welt versteht es, aber die Leute in Russland scheinen nicht zu verstehen, wie die Situation für die Menschen in der Ukraine aktuell ist. Sie denken, Russland macht das Richtige. Aber es ist nur Gewalt. Und wenn es doch Menschen gibt, die für die Ukraine in Russland auf die Straße gehen, müssen sie Angst davor haben, verhaftet zu werden. Die Ukrainer verstehen nicht, was gerade passiert. Denn Russland hat immer gesagt ’Wir sind ein Geschwistervolk’. Aber jetzt?“

Ukrainer wollen keine Aggression

Die Torgauerin erinnert sich noch an Montag. Als ihr Neffe in der Schule war, sollten die Kinder ihre schöne Heimat zeichnen. Es entstanden farbenfrohe, glückliche Bilder. „Die Ukrainer wollen keine Aggression, sondern nur in Frieden leben. Ich habe auch eine Cousine in Russland. Ich erinnere mich, dass ihre Tochter etwa vor einem Jahr in der Schule in militärischer Kleidung ein Gedicht aufsagen sollte. Es ging um Macht. Sie war gerade einmal sechs Jahre alt.“ Olga Fesenko schüttelt den Kopf bei diesem Gedanken.

Deutschprüfung an der Volkshochschule

Olga Fesenko ist mit ihrer Familie – dem Mann und den beiden Kindern (neun und elf Jahre) – selber im September 2020 nach Deutschland gekommen. Am Sonnabend um 8.45 Uhr soll sie an der Volkshochschule Nordsachsen ihre Prüfung ablegen. Denn sie besucht hier einen Sprachkurs. Diese Prüfung ist für sie und ihre weitere Zukunft in Deutschland sehr wichtig. Doch auf das Lernen kann sie sich einfach nicht konzentrieren. Ihre Gedanken schweifen immer wieder zurück zu ihrer Familie.

Eigene Erfahrungen mit Flucht

Ihre eigene Muttersprache ist russisch. Nie hatte sie als Ukrainerin Probleme damit in der Schule und an der Uni. Doch sie weiß auch, was es heißt, zu fliehen. Denn als 2014 der Krieg in ihrer Heimatstadt Donezk ausbrach, ging es im Juni nach Mykolajiw zu ihrer Cousine. Im Dezember dann nach Dnipro. Im August 2016 zogen sie nach Kiew, wo sie in einer internationalen Bank arbeitete, bis ihr Mann 2019 einen Job in Deutschland – Falkenberg – erhielt und sie 2020 nach Torgau zogen.

Hoffnung auf Hilfe für Ukraine

„Die Menschen in der Ukraine haben Panik und wahnsinnigen Stress. Ich hoffe nur, dass die Kinder nicht diese unsagbare Angst spüren. Ich möchte, dass alle verstehen, dass die Ukraine keinen militärischen Konflikt möchte. Putin setzt Gewalt gegen das ukrainische Volk ein. Doch das ganze Land ist gegen Krieg. Auch die Menschen in Russland müssen gegen diese Maßnahmen sein. Nur wenn alle Menschen zusammenhalten, kann man etwas bewirken. Ich hoffe, die ganze Welt hilft meiner Heimat.“

Von Frank Hörügel und Kristin Engel