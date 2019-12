Region Oschatz: Werden Gelbe Säcke durch Gelbe Tonnen ersetzt?

Region Oschatz

Vor der Stadtratswahl in Oschatz Ende Mai brachte der damalige CDU-Stadtverbandsvorsitzende Hans-Günter Sirrenberg ein Thema ins Gespräch, das bei starkem Wind regelmäßig für Aufregung sorgt. Wenn in der Stadt die Gelben Säcke für Leichtverpackungen (grüner Punkt) eingesammelt werden – und an diesem Tag Windböen durch die Straßen fegen – dann platzen immer wieder Säcke auf und ihr Inhalt verteilt sich in der Stadt. Das Problem ließe sich mit der Einführung Gelber Tonnen als Ersatz für die Säcke lösen.

Was ist aus Wahlkampfthema geworden?

Seit der Stadtratswahl ist über ein halbes Jahr vergangen. Hans-Günter Sirrenberg hat inzwischen den Posten des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden an Holger Mucke abgegeben. Was ist aus dem Wahlkampfthema „Gelber Sack“ geworden? „Wir haben jetzt die Chance, das zu ändern und sollten das System überdenken“, sagt Sirrenberg heute. Aus seiner Sicht gebe es sowohl für Gelbe Säcke als auch für Gelbe Tonnen ein Für und Wider. Er plädiere eher für die Gelbe Tonne. „Wenn die Gelben Säcke platzen, sieht die Stadt unordentlich aus. Oschatz ist schon immer eine saubere Stadt – und das sollte auch so bleiben“, sagt der Christdemokrat.

Das sieht auch der neue Stadtverbandschef Mucke so. Im OAZ-Interview sagte er: „Für eine saubere Stadt ist die Gelbe Tonne aber sicher von Vorteil.“

Entscheidung fällt der Landkreis Nordsachsen

Die Entscheidung über den Ersatz der dünnen Säcke durch robuste Tonnen fällt jedoch nicht der CDU-Stadtverband, sondern der Landkreis Nordsachsen. Der gleicht in der Frage „Gelber Sack oder Tonne?“ derzeit einem Flickenteppich. In den Städten Delitzsch, Schkeuditz und Taucha werden die Leichtverpackungen mittels großer Müllbehälter (240 Liter) eingesammelt. Im restlichen Landkreis – also auch in der Region Oschatz – dominieren die Gelben Säcke. Nur in großen Wohnanlagen landen die Verpackungen je Hauseingang oder Stellplatz in Behältern (1,1 Kubikmeter Fassungsvermögen).

Laut Umfrage 90 Prozent für bestehendes System

Nach Angaben von Dr. Eckhard Rexroth, Kreisdezernent für Bau und Umwelt, hat Nordsachsen die Kommunen aufgefordert, sich zu dieser Thematik zu positionieren. „So haben sich 90 Prozent für die Beibehaltung des bestehenden Systems ausgesprochen, rund zehn Prozent würden eine Umstellung auf die Gelbe Tonne bevorzugen. Dagegen wünscht keiner die Umstellung von Gelber Tonne auf Gelben Sack“, teilte er auf OAZ-Anfrage mit.

Weniger Müll im Gelben Sack

Laut Rexroth gibt es ein gewichtiges Argument für den Gelben Sack, das auch das Duale System für diese Variante plädieren lässt. In den Gelben Säcken landet im Vergleich zu den Gelben Tonnen deutlich weniger Müll, der dort nicht reingehört – und anschließend teuer aussortiert werden muss. Die Müllquote liegt beim Gelben Sack bei maximal 15 Prozent, bei der Gelben Tonne jedoch bis zu 50 Prozent. „Gründe hierfür sind die Anonymität des Behälters, Unkenntnis, Desinteresse, aber auch vermeintliche Einsparungen bei der Restmüllgebühr“, vermutet der Dezernent.

Entscheidung des Landkreises noch nicht gefallen

„Bisher ist keine flächendeckende Umstellung auf die Gelbe Tonne geplant. Der Landkreis wird den Wünschen seiner Bürger möglichst weit entsprechen, soweit dies keine negativen Auswirkungen, zum Beispiel auf Gebühren hat. Eine Entscheidung, welches System zukünftig im Landkreis praktiziert wird, ist seitens des Landkreises noch nicht gefallen“, fasst Rexroth zusammen. Zwischenzeitlich erfolge schrittweise die Umstellung auf Gelbe Säcke mit verbesserten Materialeigenschaften und Zugband.

Im Nachbarlandkreis Meißen ist man da schon einen Schritt weiter. Der dortige Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal will das duale System Deutschland dazu verpflichten, ab dem 1. Januar 2021 nahezu flächendeckend auf die Gelben Tonnen umzustellen – und damit das Aus für die fliegenden Säcke besiegeln.

Von Frank Hörügel