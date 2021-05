Region Oschatz: Wie geht es weiter mit dem Schwimmunterricht?

Oschatz/ Mügeln

Immer, wenn er auf den Schwimmunterricht angesprochen wird, verfinstert sich das Gesicht von Klemens Paulin. „Bei uns in der Region sieht es ganz schlimm aus“, sagt der Betriebsleiter im Mügelner Stadtbad.

Seit über einem Jahr fällt in den Grundschulen der Schwimmunterricht aus. Vorgesehen ist er eigentlich für die zweite Klasse – doch in der Pandemie mussten die Schwimmhallen geschlossen bleiben. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt bereits vor einem richtigen „Nichtschwimmer-Jahrgang“.

„Wir haben mit Erschrecken festgestellt, wie viele Kinder das Alter haben, mit dem sie schon schwimmen sollten und es immer noch nicht können“, sagt Paulin. Das Problem: Es würden zu wenig Schwimmkurse angeboten werden. Und im Rahmen des Schulunterrichts würden es die Kinder aktuell auch nicht mehr lernen.

Schulen können höchstens nur einen Teil nachholen

Anke Wiesner weiß um diese Sorgen. Sie ist Schulleiterin an der Oschatzer Grundschule „Zum Bücherwurm“. Mittlerweile gibt es an ihrer Schule bereits zwei Jahrgänge, die nicht zum Schwimmunterricht gehen konnten, wie eigentlich vorgesehen. „Ich befürchte, das werden wir auch nur schwer nachholen können.“

Etwas besser sieht es bei ihrer Kollegin Elke Schaffranek von der Grundschule „Magister C.G. Hering“ aus. Sie will ihren Schülerinnen und Schülern in diesem Jahr einen Ersatz für den ausfallenden Schwimmunterricht bieten.

Im Rahmen des Sportunterrichts soll zumindest ein Teil der fehlenden Schwimmstunden nachgeholt werden. Möglich sei das, weil es „unter unseren Sportlehrern auch ausgebildete Schwimmlehrer gibt“, so Schaffranek. Das Ziel sei, in den Sommermonaten an einigen Tagen mit den Kindern ins Freibad zu gehen.

Schwimmen lernen außerhalb des Unterrichts stellt Schulen vor Probleme

Doch die Frage bleibt: Wie können Grundschüler das Verpasste nachholen? Mit anderen Schulleitern steht Wiesner deshalb im Austausch. Es seien auch mehrtägige Schwimmcamps schon Thema gewesen, berichtet die Schulleiterin.

Doch es gebe immer noch viele offene Fragen rund um die Themen Sicherheit, Versicherungsschutz oder das Personal. „Letztlich müssen das die Schulträger sowie das Landesamt für Schule und Bildung klären“, sagt Wiesner.

Können die Schulen in der Region letztlich die Schwimmausbildung alleine meistern? Wohl eher nicht. Hilfe könnten zum Beispiel die Bäder der Region leisten, findet Klemens Paulin.

Doch ihm und seinen Kollegen seien bisher die Hände gebunden – noch dürften nur Schwimmmeister mit abgeschlossenem Studium Unterricht an den Schulen geben. Eine Vorgabe, die aus der Sicht von Paulin jedoch völlig an der Praxis vorbei gehe. Wer Schwimmmeister wird, studiert in den seltensten Fällen davor oder danach.

Seepferdchen-Urkunde nach der bestandenen Prüfung: 33 Kinder konnten im vergangenen Jahr in Mügeln Schwimmen lernen. An zehn Tagen wurde im Schwimmlager gestaffelt in Gruppen geübt. Quelle: Manuel Niemann (Archiv)

Steigende Nachfrage nach Schwimmkursen

In Mügeln können Kinder aus der Gemeinde voraussichtlich während den Ferien bei Paulin im Stadtbad Schwimmen lernen. Das hänge aber davon ab, ob sich Rettungsschwimmer finden, die den Badebetrieb parallel absichern.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach solchen Kursen. Manche Eltern würden schon im Herbst anrufen, um ihr Kind anzumelden. „So weit im Voraus wollen die Eltern jetzt schon ihr Kind anmelden, weil sie einfach berechtigte Angst haben, keinen Platz zu bekommen.“

Vereine und Schwimmmeister sollen aushelfen

Die sächsische DLRG hat sich diesem Problem nun angenommen. Mit dem Kultusministerium sei man in Gesprächen, um mehr Angebote zu schaffen, in denen Kinder das Schwimmen lernen können, erklärt der DLRG-Geschäftsführer in Sachsen, Sebastian Kolbe.

„Geplant sind hierfür Intensivkurse für Schulklassen sowie vermehrt Aufbaukurse für Kinder, die noch gar nicht schwimmen können.“ Mit einbezogen werden sollen laut Kolbe die Schwimmvereine, DLRG, Wasserwacht und auch die Schwimmmeister.

Über die genaue Ausgestaltung müsse man sich noch einigen. Klemens Paulin und seine Kollegen könnten in den kommenden Monaten viel zu tun haben.

Von Max Hempel und Manuel Niemann