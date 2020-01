Region profitiert von Hubertusburg

Wermsdorf/Region

Das Kooperationsmanagement Oschatzer Land steht noch am Anfang. Es soll vor allem die Verwaltungen der Städte und Gemeinden des Altkreises Oschatz besser vernetzen. Tourismus kann und darf da nicht ausgespart werden – und macht in vielerlei Hinsicht schon vor, wie Miteinander funktioniert. Die Frage nach einer Dauerausstellung auf Schloss Hubertusburgmuss mit Ja beantwortet werden und sollte möglichst kein Lippenbekenntnis oder bloße Passage auf dem Papier des Koalitionsvertrages der neuen sächsischen Regierung bleiben. Denn, wie unlängst berichtet, profitierten auch die touristischen Höhepunkte der Umgebung von der Sonderausstellung in Wermsdorf. Die Türmerwohnung auf St. Aegidien in Oschatz verzeichnete mehr Besucher als im Vorjahr, die meisten in den Wochen, in denen die Wermsdorfer Schau verlängert wurde. Das ist kein Zufall. Das ist gelebte Kooperation im Oschatzer Land in Sachen Tourismus. Hinzu kommen Anziehungspunkte wie das Geoportal in Mügeln, das Schloss in Dahlen, das Kloster Sornzig, der Liebschützberg mit Mühle oder der Park in Lampertswalde. Sie alle profitieren von Tages- oder Wochenendtouristen, die nach Wermsdorf kommen – und Wermsdorf profitiert von ihnen.

Von Christian Kunze