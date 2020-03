Von Süd nach Nord und in entgegengesetzter Richtung gingen Bruno Maul und seine Frau Manuela per Rad mit ihrer Tochter Frida auf Entdeckerreise durch die unterschiedlichsten Landstriche Deutschlands. Fotos und Geschichten davon begeisterten nun Besucher bei „Rund um den Globus“ in Oschatz .