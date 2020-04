Reha-Zentrum Schmannewitz bietet umliegenden Akutkrankenhäusern Entlastung an

Schmannewitz

Ende vergangener Woche hatte der Leiter der Geschäftsführung der Median-Kliniken Dr. André M. Schmidt die Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn, die Krankenhäuser in Deutschland ab Anfang Mai schrittweise wieder in den Regelbetrieb zurückkehren zu lassen, ausdrücklich begrüßt. Das Herunterfahren der Regelversorgung im Februar, um Kapazitäten für die Behandlung Corona-Infizierter in den Akut-Kliniken zu schaffen, sei eine richtige Entscheidung gewesen, betonte er und verwies darauf, dass Median mit der schnellen Übernahme von Patienten und dem Freihalten von Kapazitäten seinen Beitrag dazu geleistet habe, dass die Krankenhäuser schnell ausreichend Kapazität zur Verfügung stellen konnten.

Übernahme von Patienten

Auf Nachfrage der Oschatzer Allgemeinen erläuterte Pierre A. Reiter, Kaufmännischer Leiter des Median-Zentrums Schmannewitz den Beitrag, der dort geleistet wurde. Das Reha-Zentrum sei in den sächsischen Pandemieplan eingebunden. Um die Akuthäuser in der Region zu entlasten, übernehme man von diesen bei Bedarf leichtere Nicht-Covid-Fälle. Dies seien Patienten, die keiner akut-stationären Behandlung mehr bedürfen, aber noch nicht nach Hause entlassen werden könnten. Auch eine indikationsübergreifende geriatrische Anschlussheilbehandlung werde zur Entlastung und in Absprache mit den Akuthäusern angeboten. „Hier können wir Nicht-Covid-Fälle bis zum Pflegegrad 3 aufnehmen“, so der kaufmännische Leiter.

„Noch ist der Bedarf zwar nicht so groß wie erwartet und wir merken, dass die Nachfrage nach Akut-Betten insgesamt wohl überschätzt wurde. Aber wir stehen auf jeden Fall bereit, unseren Beitrag bei der Bewältigung der Pandemie zu leisten“, betont Pierre A. Reiter.

Akutversorgung für mehr Menschen

Er verwies außerdem auf das Angebot an die Krankenhäusern im Direktionsbezirk Leipzig, Patienten nach Operationen deutlich früher zu übernehmen. Viele der geplanten Operationen könnten nicht auf unbestimmte Zeit verschoben werden; auch dort gehe es unter Umständen um Leben und Tod. Mit der früheren Übernahme in die Reha-Einrichtungen von Median wäre es möglich, dass insgesamt mehr Menschen die dringend benötigte Akutversorgung erhalten könnten.

Post-Corona-Reha

Wie in zahlreichen Kliniken der Unternehmensgruppe könne in Schmannewitz außerdem eine spezielle Post-Corona-Reha nach überstandener Covid-19-Erkrankung absolviert werden. „Hierzu sind wir im Gespräch mit den umliegenden Akuthäusern, unter anderem mit dem Universitätsklinikum Leipzig, die bereits Interesse signalisiert haben“, berichtet Pierre A. Reiter.

