Luppa

Das hört sich an wie in einem schlechten Film: Einem ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden werden in Luppa am geparkten Auto drei von vier Reifen zerstochen, während er im Einsatz ist. Unabhängig davon, dass die Hintergründe für diese Tat noch vollkommen im Dunkel liegen, herrscht Konsens: So etwas gehört sich nicht, egal ob es nun am Auto eines Feuerwehrangehörigen verübt wird oder nicht. Mit Blick auf die zunehmende Gewalt, Anfeindung und Behinderung von Einsatzkräften sollte man hier besonders wachsam sein. Es kann jedoch auch sein, dass bei der Auswahl des Opfers dessen Ehrenamt gar keine Rolle spielte. Luppa ist klein, die Zahl der Anwohner überschaubar. Vielleicht übte hier jemand persönlich Rache. Auch eine dritte Möglichkeit ist nicht auszuschließen. Vielleicht handelt es sich um einen Dummejungenstreich – einen heftigen, aber möglich ist es. Um Licht ins Dunkel zu bringen, ist es wichtig, Hinweise zu geben. Wer etwas gesehen das zur Aufklärung beiträgt, sollte damit nicht hinterm Berg halten. Denn Zivilcourage ist und bleibt wichtig – egal wer das Opfer einer solchen Tat ist.

Von Christian Kunze