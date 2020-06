Wermsdorf

„In den schattigen Wäldern seiner urgermanischen Heimat lebt der Waldläufer Ulan. Mystische Begebenheiten in seiner Kindheit lassen ihn eine persönliche Nähe zu den Göttern spüren. Noch ahnt er nicht, dass es die Götter selbst sind, die den Weg zu ihm suchen. Doch das Band zwischen ihm und den Bewohnern Asgards verdichtet sich. Vertrauensvoll gewähren die Götter ihm Einblick in ihre Welt und lassen ihn teilhaben an ihrer göttlichen Weisheit. Fortan dient er ihnen als Medium. Sie geben ihm den Ehrennamen ,Lokison’ (Lokis Sohn).“

Das neue Buch des Wermsdorfers Ulf Angerer ist einerseits ganz anders als das, was er bereits im Jahr 2011 veröffentlicht hat, andererseits gibt es doch eine deutliche Verbindung. „Tai Chi Ch’uan als effektive Selbstverteidigung“ lautete damals der Titel. Eine Lektüre, die einiges über die asiatische Kampfkunst Tai Chi vermittelt. Und nun ist es ein Roman, den der 56-Jährige stolz präsentiert. Doch in beiden Büchern geht es um die Stimme der Natur und die Verbundenheit mit ihr.

Ulf Angerer als Sänger der Mittelalter-Band Viscum. Quelle: privat

„Bücher erwachen im Herzen und wollen geschrieben werden.“ Ein bestimmtes Mitteilungsbedürfnis gehört sicher dazu, und eine gewisse Redegewandtheit ist förderlich. Ulf Angerer zählt sich selbst zu den Menschen mit hohem Mitteilungsbedürfnis. Ein schweigsamer Tai-Chi-Lehrer wollte er eine Zeit lang sein, aber das ging schief. Zumal seine Schüler in diesem Sinne auf ihn einwirkten. „Das Geilste an deinem Unterricht sind die Geschichten, die du immer erzählst“, lautete ein Kommentar.

Ideen kommen überall

„Es gibt zwei große Komponenten in meinem Leben. Zum einen ist es das Tai Chi. Ich bin ein sogenannter Animist. Dies bedeutet, ich glaube an die Beseeltheit der Natur und bin davon überzeugt, dass dem großen Ganzen eine Intelligenz innewohnt. Für mich zeigt sich die Schöpfung darin, dass von genau der richtigen Art zu genau der richtigen Zeit immer genau die richtige Menge da ist – wenn sich der Mensch nicht einmischt. Die zweite Komponente sind das Germanische und das Heidnische – das Verhaftetsein zu den alten nordischen Göttern. Diese beiden Komponenten waren ausschlaggebend für meinen Roman“, erklärt Ulf Angerer.

Ulf Angerer gibt auch gerne Autogramme in seinen Büchern. Quelle: kristin engel

Die Ideen zum Buch bekam er überall. Wenn ihm beim Autofahren etwas einfiel, sprach er dies gleich auf das Diktiergerät. Ein Schreibprogramm für Schriftsteller erleichterte ihm die Arbeit, ließ ihn seine Notizen sortieren und zeitlich organisieren. In diesem Programm finden sich zudem bereits erste Ideen für eine Fortsetzung. „Beim Schreiben vergesse ich alles um mich herum. Meine Figuren agieren einfach und erzählen die Geschichte, bevor ich selbst darüber nachdenken kann. So war auch das Kapitel ,Loki’ ursprünglich ganz anders angedacht als es am Ende gedruckt wurde.“

Auszüge aus der Edda

Zur Untermalung seiner Kapitel nutzte er auch kleinere Auszüge aus der Edda. Die Edda sind zwei verschiedene literarische Werke aus dem 13. Jahrhundert, die skandinavische Götter- und Heldensagen behandeln. Eine Besonderheit des Buches „Ulan Lokison“ sind auch die integrierten Liedtexte. Diese sind alle selbst geschrieben und können bei You Tube angehört werden – denn sie wurden von der Mittelalter-Band Viscum, bei der Ulf Angerer Sänger ist, bereits aufgenommen. Ein Kapitel des Buches findet man ebenfalls als Hörprobe bei You Tube.

„Die Geschichte von Ulan Lokison spielt sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. Der Leser ist im Jetzt mit dem Hauptcharakter unterwegs, der sich an Vergangenes erinnert. Zu diesen Zeitebenen riet mir mein Lektor, was dazu führte, dass ich die ersten beiden Kapitel mehrfach schreiben musste“, erinnert sich der Wermsdorfer.

Verbindungen zum Autor

Veröffentlicht wurde sein Buch über den Araki-Verlag. Sein erstes Buch „Tai Chi Ch’uan als effektive Selbstverteidigung“ lief zunächst über die Selbstvermarktung und war nur für seine Tai-Chi-Ch’uan-Schüler gedacht. Doch als jemand das Buch an die Fachpresse weiterleitete, die eine sehr positive Rezension veröffentlichte, hatte Ulf Angerer die Möglichkeit, sich einen Vertrag auszusuchen und kam zum Araki-Verlag. Dieser veröffentlicht unter anderem spirituelle Literatur, worunter auch „Ulan Lokison – Überall ist Asgard“ zählt. Der Roman umfasst 164 Seiten. Etwa eineinhalb Jahre hat der 56-Jährige benötigt, das Buch zu schreiben, aufgrund von Umstrukturierungen im Verlag dauerte es dann etwa ein weiteres Jahr bis zur Veröffentlichung. Nun hält er endlich das gedruckte Werk in den Händen. Gestaltet wurde es von seinem Sohn und Webdesigner Christian Angerer.

„Wer dieses Buch liest, weiß alles über mich“, sagt er. Tatsächlich gibt es einige Verbindungen zum Autor. So ist zum Beispiel der Name des Hauptcharakters Ulan eine Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben von ULf ANgerer, dessen Künstlername in der Band Viscum ebenfalls Ulan Lokison lautet.

Beeindruckende Weisheiten

Dem Leser werden viele spannende Zusammenhänge und beeindruckende Weisheiten auffallen. So endet auch dieser Artikel mit einem Zitat aus dem Buch:

„Ich glaube, dass wir in einem dieser magischen Augenblicke in einem Labyrinth erwachen. Wir ahnen nichts davon und machen uns auf die Suche nach dem Ausgang. An jeder Kreuzung begegnen uns andere Suchende. Sie wandern ein paar unserer Wege mit uns, gerade so lange bis ein stilles Rufen sie in ihre eigene Richtung zieht. Einige dieser Weggefährten haben wir schon vergessen, da laufen sie noch neben uns. Andere umgeben uns noch mit ihrem Lachen, dem Glanz ihrer Augen, ihren Geschichten, da haben sie unseren Weg schon lange verlassen. Wir halten inne und staunend stellen wir fest: Diese Gefährten sind ein Teil von uns geworden. Sie begleiten uns in all die Alleen und Sackgassen, die wir noch zu durchlaufen haben, bis hin zum letzten unserer Schritte, den wir genau auf die Stelle des Labyrinthes setzen, an der unsere Suche einst begann. In diesem Moment erkennen wir, dass der Sinn unserer Suche allein darin bestand, diesen Menschen zu begegnen!“

