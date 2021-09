Reisebloggerin aus Niederlanden berichtet über Schloss Hubertusburg

Wermsdorf

Radfahren ist für Niederländer Volkssport, das gilt auch für den Urlaub. Mit Tipps werden sie dabei von Jessica de Korte versorgt. Die Journalistin und Reisebloggerin ist Radfahrerin aus Leidenschaft, hat jetzt für ihre Landsleute Sachsen erkundet und dabei auch die Collm-Region besucht. Ihr Fazit: „Hier kann man gut Urlaub machen.“

Reisen im eigenen Tempo

Nach einer Tour auf dem Elberadweg, einem Abstecher nach Dresden und Besuchen in Leipzig wollte sie nun das Land weiter entdecken. „Wir sind mit dem Zug von Leipzig nach Oschatz gefahren, haben die Kleinbahn nach Mügeln genommen und sind schließlich per Rad nach Wermsdorf gekommen“, berichtet sie. Ihr gehe es nicht darum, schnell Kilometer zu sammeln, vielmehr liebe sie langsames Reisen und erkunde eine Gegend in ihrem eigenen Tempo.

Fahrradtauglichkeit der Region im Test

Bei ihrer Berichterstattung steht die Fahrradtauglichkeit einer Urlaubsregion im Fokus. Der Elberadweg konnte da schon mal punkten, genauso wie die kostenlose Fahrradmitnahme in der Regionalbahn von Leipzig nach Oschatz.

Mehrere Berichte geplant

Zuhause angekommen, wird sie auf ihren Kanälen über die Tour berichten. Die 37-Jährige schreibt einen Blog, postet Videos auf Youtube und ist auf Instagram aktiv. Insgesamt verfolgen rund 340000 Nutzer ihre Beiträge in den sozialen Netzwerken. Für die Reise nach Sachsen hat sie zudem weitere Aufträge in der Tasche und schreibt darüber unter anderem in FietsActief, dem beliebtesten Fahrradmagazin in den Niederlanden.

Guter Ort für Radfahrer

Dann schaffen es voraussichtlich auch Leipzig und die Wermsdorfer Hubertusburg in die Berichte. Begleitet von Freundin Jamila de Jongh hat sie schon zahlreiche Fotos gemacht. „Mir ist aufgefallen, dass vor allem am Wochenende in Leipzig viele Radfahrer unterwegs sind. Die Stadt scheint ein guter Ort dafür zu sein“, findet sie.

Die Hubertusburger Schlossanlage beeindruckt durch ihre Größe. Quelle: dpa

Hubertusburger Superlative machen Eindruck

In Wermsdorf sei sie beeindruckt von der schieren Größe des Schlosses. Gästeführer Thilo Blamberg hat die Besucherinnen aus den Niederlanden auch durch die aktuelle Sonderschau „Meine Hubertusburg“ geführt und sparte dabei nicht mit Superlativen: „Das Hauptschloss hat insgesamt 200 Räume und 600 Fenster.“

Blick in die aktuelle Sonderschau. Quelle: Jana Brechlin

„Wahnsinn“, so die Reaktion der Gäste. Sie hätten zuvor schon Schloss Moritzburg besucht, aber der Prachtbau in Wermsdorf sei noch einmal deutlich größer. „Moritzburg könnten sie ganz leicht hier im Schlosshof aufstellen“, so Blamberg angesichts der Relationen.

Ab auf die Couch

Ausgestattet mit Fotos, Videos und Notizen geht es für die Reisejournalistin nun bald wieder nach Hause. Jessica de Korte lebt in der niederländischen Kleinstadt Schoonhoven. Dort kann man – na klar – auch gut Fahrradfahren. Und trotzdem: „Wenn ich nächste Woche wieder zuhause bin, freue ich mich erstmal auf meine Couch“, verrät sie.

Von Jana Brechlin