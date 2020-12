Aus dem Sattel Flaschen vom Boden auflesen oder auch Abspringen, mit dem Pony an der Hand über Eimer laufen und dann wieder Aufspringen – all das gehört zu den Mounted Games. Für die „berittenen Spiele“ gibt es im Landkreis Nordsachsen einen neuen Verein. Wie sich der Mügelner Reitverein in seinem ersten Jahr trotz Corona geschlagen hat, darüber sprachen wir mit den Mädchen beim vorerst letzten Training.