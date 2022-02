Reiter der Taunusmeute zum Probe-Ritt in Wermsdorf

Wermsdorf

So wie bei einem Proberitt am Wochenende sollen sich dieses Jahr erstmals nach längerer Pause wieder Reiter zur Parforcejagd am 3. September vor der Barockkulisse in Wermsdorf einfinden. Mitglieder der Taunusmeute aus Fulda waren bereits jetzt zu Gast, um die rund 13 Kilometer lange Strecke zu testen. Im September kommen die Reiter dann mit ihrer Foxhound-Meute in die Region.

Hunde folgen künstlicher Spur

Dabei setzen die Hunde einer künstlich gelegten Spur nach, und die Jagdgesellschaft aus Reitern und Kutschen folgt den Tieren. „Heute haben wir geschaut, wo jagdliche Hindernisse eingebaut werden können und wie die Strecke gestaltet ist“, sagte Jagdherr Georg Stähler.

Die Reiter vor dem Schloss Hubertusburg. Quelle: Jana Brechlin

Die Gäste der Taunusmeute jedenfalls waren von der Umgebung – der Natur und den Wermsdorfer Schlössern – begeistert: „Die Bedingungen sind fantastisch und die Kulisse wunderschön“, schwärmte Gerhard Bosselmann.

Von Jana Brechlin