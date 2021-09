René Bochmann holt das nordsächsische Direktmandat für die AfD

Oschatz/Nordsachsen

Die Wahlen im Kreis Nordsachsen sind entschieden, auch wenn zu Redaktionsschluss noch nicht alle nordsächsischen Wahllokale ausgezählt waren: AfD-Kandidat René Bochmann (52) zieht in den Bundestag ein. In der Collm-Region konnte Bochmann in allen sieben Kommunen die Mehrheit der Erststimmen auf sich vereinen.

„Ich habe gedacht, dass es knapper werden würde. Ich bin sehr überrascht“, so die erste Reaktion des Siegers. Bochmann dankte seinen Wahlhelfern sowie den anderen Kandidaten für einen „fairen Wahlkampf“. Am Montag wolle er nach Berlin fahren und die Formalitäten am neuen Arbeitsplatz klären. Christiane Schenderlein (CDU) landete hinter Bochmann. Der Einzug der Tauchaerin in den Bundestag gilt als sicher, weil sie auf Platz zwei der Landesliste der CDU steht.

Von Hagen Rösner und Frank Pfütze