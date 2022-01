Calbitz

Tierfreunde aufgepasst! Denn der Calbitzer Siegfried Beyer hat ein großes Herz für Tiere. Der 77-Jährige versorgt neben den eigenen drei Katzen noch zehn weitere. Als Tierschützer hat er sie aufgepäppelt, kastriert und eine Chance auf ein neues Leben ermöglicht. Sein ganzes Leben kümmert er sich bereits um Samtpfoten. Doch auch der Rentner selbst hat viele Sorgen und Nöte. Besonders seit seine Frau Carola 2017 unerwartet verstarb. Sie hatte den Kampf gegen den Krebs verloren. Viele schöne, aber auch schwere Jahre konnte Siegfried Beyer mit ihr erleben. Gemeinsam meisterten sie jedes Hindernis. Carola Beyer war die ,Finanzministerin’. Sie hat den Papierkrieg übernommen. Nun steht er allein da und versinkt in den vielen Stapeln an Papieren, die Tag ein, Tag aus ins Haus flattern. Kraft um dies alles durchzustehen, geben ihm die Tiere. „Meine Frau und ich haben in all den Jahren über 350 Katzen gepflegt, kastriert und vermittelt.“ Wer sich mit Tierschutz ein wenig auskennt weiß, wie wichtig eine solche Arbeit ist. Denn nur so können schlimme Krankheiten und Katzenelend vermieden werden. Nun bittet Siegfried Beyer um Hilfe.

Wer Siegfried Beyer mit Katzenfutter, -streu oder ähnlichem unterstützen möchte, kann sich bei dem Calbitzer melden unter Telefon 0177 2016475.

Von Kristin Engel