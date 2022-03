Reudnitz: 300 Jahre alte Eiche bleibt – und wird nur gekürzt

Reudnitz

Rund um die Reudnitzer Waldschänke stehen einige ebenso alte wie imposante Eichen. Nicht alle sind gesund und deshalb ließ zum Beispiel die Straßenmeisterei das Exemplar an der Kreuzung fällen. Revierförster Robert Sohre sicherte sich im Sommer vergangenen Jahres das Holz, um daraus eine Hirschkäferwiege zu bauen.

Wertvolles Ökosystem

Als nun eine Eiche in seinem Verantwortungsbereich zur Gefahr für den Verkehr an der Straße nach Zeuckritz wurde, entschied er sich gegen eine Fällung. „In der Tat ist der Baum geschädigt. Im unteren Bereich fehlt ein großes Stück Rinde und dort zeigt sich bereits Pilzbefall am Stamm. Abgestorbene Äste über der Fahrbahn stellen ein Risiko dar“, beschreibt er die Ausgangslage. Allerdings sei so ein absterbender Baum ein wertvolles Ökosystem – zum Beispiel für die hier vorkommenden Hirschkäfer. Außerdem bedeute „absterbend“ eben nicht, dass die Eiche heute oder morgen umkippen würde. „Das kann Jahrzehnte dauern, sie kann uns alle noch überleben“, erklärt Robert Sohre. Deshalb bleibe sie stehen.

Arbeiten durch Gartenbaufirma

Stattdessen war am Dienstag die von Robert Sohre beauftragte Garten- und Landschaftsbaufirma Fred Reiche aus Sitzenroda vor Ort, um die trockenen Äste über der Straße aus der Eiche zu schneiden. Eine umfangreiche Arbeit. „Das ist schon fast die halbe Krone, die weg muss“, schätzt der Förster, also drei, vier Festmeter Holz. Das Material werde wieder für eine Hirschkäferwiege genutzt. Diesmal solle eine am Sitzenrodaer Feldteich errichtet werden.

Für die Arbeiten an der alten Eiche in Reudnitz wurde schwere Technik aufgefahren. Quelle: Axel Kaminski

Baum prägt Landschaft

„Die Eiche zu fällen, wäre billiger gewesen“, betont Robert Sohre. Aber einen mindestens 300 Jahre alten Baum sollte man seiner Ansicht nach nicht einfach so beseitigen. Er bilde nicht nur einen wertvollen Lebensraum, sondern präge auch das Bild der Landschaft hier. „Als Sachsenforst haben wir eine gewisse Vorbildfunktion. Da sollten wir auch zeigen, dass nicht jedes Problem gleich mit einer Fällung gelöst werden muss“, verdeutlicht der Förster seinen Standpunkt.

Von Axel Kaminski