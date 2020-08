Revier Horstsee: Trockenheit und Stürme setzen den Fichten zu

Wermsdorf

Seit 1999 leitet Uwe Lange das Revier Horstsee des Staatsbetriebes Sachsenforst. Um diese Zeit – die Zahlen stammen von 1997 – standen auf 92 Hektar des insgesamt 1400 Hektar großen Revieres Fichten. Mittlerweile kommt der Nadelbaum dort nur in zwei kleinen Beständen vor, die es auf insgesamt rund zwei Hektar bringen.

Umbau des Waldes geplant

„Den Umbau des Bestandes hatten wir geplant, weil wir ja wissen, dass die Fichte kein standortgerechter Baum für diese Region ist“, betont Uwe Lange. Die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre und die daraus resultierende Ausbreitung der Borkenkäfer habe diese Entwicklung beschleunigt. Die Dimension der Trockenheit verdeutlicht Uwe Lange so: „Aus den vergangenen drei Jahren fehlt uns ein kompletter Jahresniederschlag“. Am größten falle des Defizit in den Sommermonaten aus, wenn die Bäume die meiste Grünmasse produzieren und Triebe ausbilden müssten.

Zur Galerie In den reichlich 20 Jahren, die Uwe Lange das Sachsenforst-Revier Horstsee leitet, hat der Fichtenbestand dramatisch abgenommen. Vom einstigen „Brotbaum" stehen heute nur noch zwei Restbestände.

Der „richtige“ Lebensraum der Fichte finde sich in der Taiga und im Hochgebirge. In hiesigen Wäldern habe sie aus ökonomischen Gründen Einzug gehalten. „Die Fichte wächst schnell und ist vielseitig verwendbar, zum Beispiel als Bauholz. Deshalb ist sie wirtschaftlich beliebt“, erläutert der Förster. Allerdings sei es eben mit einem Risiko behaftet, auf einen hier nicht heimischen Baum zu setzen. „Das haben schon unsere Altvorderen erkannt“, betont Uwe Lange. Die Forstverwaltungen in Sachsen hätten bereits in den 1920er Jahren einen Anbaustopp für die Fichte verfügt.

Der Fichte seien ihre Schadinsekten aus ihrem ursprünglichen Lebensraum hierher gefolgt. „Wenig Niederschläge und große Hitze führten in den vergangenen beiden Sommern dazu, dass sich drei statt zwei Generationen von Borkenkäfern entwickeln konnten“, schildert der Revierförster das Problem.

Befallene Bäume erkennen und fällen

Befallene Bäume müsste man rechtzeitig erkennen, fällen und aus dem Wald bringen – zumindest weit weg genug von noch gesunden Fichtenbeständen. Auf einer Fläche nahe des H-Flügels mussten kürzlich wieder Harvester und Kettensägen zum Einsatz kommen. „Im Frühjahr haben wir den Bestand noch durchgearbeitet und befallene Bäume entfernt. Im Juni war hier noch alles grün, Mitte August mussten wir fällen“, erklärt Uwe Lange. Sechs Wochen würden die Borkenkäfer von der Eiablage bis zum Ausfliegen benötigen. Dabei zerstöre die Brut die Bastschicht des Baumes und unterbreche bei starkem Befall den Nährstofftransport im Baum.

Eichen, Hainbuche und Linde als Ersatz

Statt auf die Fichte setzen er und seine Kollegen im Wermsdorfer Wald insbesondere auf Eiche, Hainbuche und Linde. Die kämen besser mit der Trockenheit zurecht. Man versuche jedoch, einen noch breiteren Artenmix in den Wald zu bringen und setze dazu unter anderem Ahorn, Elsbeere, Mehlbeere und Vogelkirsche ein. Das sei jedoch zum Teil sehr aufwändig, da es für einige der Arten beim Wild echte Feinschmecker gäbe.

Um zu hohe Ausfälle zu vermeiden, sei eine konsequente Bejagung nötig. Teils arbeite man auch mit Schutzvorrichtungen für die jungen Stämme. Zaunbau versuche man zu vermeiden, bei Eichenkulturen verzichte man inzwischen völlig darauf. Höheren Aufwand betreibe man seit mehreren Jahren auch bei den Neuanpflanzungen. Dabei hebe man nicht nur Pflanzlöcher aus, sondern fräse Pflanzstreifen. Dabei werden die Bodenschichten durchmischt, so dass die Setzlinge besser mit Nährstoffen versorgt werden.

Von Axel Kaminski