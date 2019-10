Richtfest neben dem Cavertitzer Gerätehaus

Cavertitz

Am Montagnachmittag konnten die Kameraden der Cavertitzer Feuerwehr gemeinsam mit der Bürgermeisterin, dem Planer und den am Bau beteiligten Handwerker Richtfest für das Verwaltungs- und Sozialgebäude neben dem Gerätehaus feiern.

Den ziemlich sperrigen Namen trägt das Projekt deshalb, weil die Verwaltung im Katastrophenfall von hier aus die Einsätze koordinieren soll.

Jahrelanges Ringen um Bau

Nicht zuletzt werden hier aber die Kameradinnen und Kameraden das bekommen, was sie bisher in ihrem Gerätehaus nicht haben: Umkleideräume und Sanitäranlagen. Während sich das Umziehen bisher an den Spinden in der Fahrzeughalle abspielt, besteht derzeit auch nach noch so schweißtreibenden Einsätzen keine Chance darauf, sich im Gerätehaus zu waschen oder duschen.

Bis sich das ändert, wird noch ein knappes Jahr ins Land gehen. Dennoch ist die Freude der Kameradinnen und Kameraden groß, nach Jahren langwieriger Planung und nach dem zähen Ringen um Fördermittel jetzt endlich einen Rohbau zu sehen.

638.000 Euro Baukosten geplant

Dieser war, nachdem die Arbeiten im September begannen, schnell in die Höhe gewachsen. Wehrleiter Henry Müller durfte am Montag den letzten Nagel in den Dachstuhl schlagen. Zuvor hatte Zimmerer Harald Jähnigen von der Firma Holzbau kompakt den Richtspruch vorgetragen und anschließend nach alter Tradition das mit Dankesworten an den Bauherren und den Planer geleerte Glas auf der Grundplatte zerschellen lassen.

Derzeit geht man in der Gemeindeverwaltung von Baukosten in Höhe von 638.000 Euro aus. Davon fließen 138.000 Euro aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“.

Der finanzielle Aspekt dieser Investition ist nicht unumstritten und kam auch in der Ratssitzung wenige Stunden später zur Sprache. Tatsächlich muss die Kommune deutlich höhere Standards erfüllen als private Bauherren.

Von Axel Kaminski