Riesa: 80 Jahre alter Rentner stirbt nach Unfall – Ursache unklar

Riesa

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Montag Vormittag gegen 11.25 Uhr in Riesa. Gestrigen Angaben der Polizeidirektion Dresden zufolge hatte ein 80 Jahre alter Autofahrer in der Grenzstraße mit einem Mazda 3 den Zaun und eine Hecke eines Grundstücks durchbrochen, wo der Wagen dann stehen blieb. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Rentner noch am Unfallort.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und auch zur Todesursache des 80-Jährigen übernommen. Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, sollten sich an die Polizeidirektion Dresden wenden.

Von sg