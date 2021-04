Riesa

Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Gartenstraße in Riesa.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizeidirektion Riesa zufolge griff das Feuer von einer Feuertonne im Hinterhof des Hauses auf das Dach über.

Verletzt wurde niemand. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen laut Polizei bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von OAZ