Riesa sucht nach Ideen für das verwaiste Stadion-Areal

Riesa

Was es in Leipzig bei den Bullen und in München sowohl im Olympia-Stadion als auch in der Allianz-Arena gibt, hat am Freitag in Riesa Premiere: eine geführte Stadiontour. Allerdings spielt die Erinnerung an Glanztaten wie auch heftige Niederlagen der Schröder, Meinert, Hauptmann, Schlutt, Bengs, Sachse oder Kerper nur eine Nebenrolle.

Schon seit Jahren ist das Ernst-Grube-Stadion nicht mehr Austragungsort für Spiele von Männermannschaften. Im vergangenen Jahr einigte sich die Stadt Riesa und Verein darauf, diese Sportstätte auch nicht mehr für das Nachwuchstraining zu nutzen, so dass die Stadt Kosten für Pflege und Instandhaltung sparen kann.

Ernst-Grube-Stadion hat als Fußball-Spielstätte ausgedient

Inzwischen ist auch klar, dass das Ernst-Grube-Stadion als Stätte des organisierten Fußballs ausgedient hat. Doch die Zukunft der Areals beschäftigt in der Region viele Menschen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, möchte sie die Sammlung von Ideen für eine künftige Nutzung gemeinsam mit der Bürgerschaft durchführen.

Stadt möchte sinnvolle Nachnutzung

„Unser Ziel ist es, dass die Anlage in geeigneter Form nachhaltig nutzbar wird. Dazu möchten wir Meinungen und Ideen zusammentragen, um gemeinsam herauszufinden, was wir davon sinnvoll umsetzen können“, sagt Oberbürgermeister Marco Müller. Bisher waren schon das Erschließen eines Wohngebietes an dieser Stelle, das Anlegen eines Parks oder eines Großspielplatzes im Gespräch. Schrott-Künstler Lutz Peschelt hatte das Anlegen eines begehbaren „Stahl-Rasens“ aus tausenden Nägeln angeregt.

Führungen für Interessierte

Nun gibt es am Freitag, 16 und 17 Uhr für interessierte Bürger zwei jeweils 30- bis 45-minütige Führungen, bei denen der aktuelle Zustand des sonst verschlossenen Areals aus der Nähe betrachtet werden kann. Dazu soll es Gespräche darüber geben, was hier künftig denkbar und machbar wäre. Eigene Ideen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien dabei ausdrücklich erwünscht.

Ursprünglich sollte der Zutritt nur nach bis Dienstag erfolgter Anmeldung möglich sein. Wegen der Lockerung der Corona-Einschränkungen lohnt es sich, unter Telefon 03525 700210 nach den aktuellen Bedingungen nachzufragen, wenn man mal wieder den Rasen sehen will, auf dem die BSG Stahl Riesa im November 1979 Titelverteidiger 1. FC Magdeburg im Achtelfinale des FDGB-Pokal 4:3 nach Verlängerung bezwang. Sollte noch weiteres Interesse an diesen Vor-Ort-Termin bestehen, schließt die Stadt weitere Führungen nicht aus.

Von Axel Kaminski