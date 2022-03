Riesaer Anschluss an das Dresdener S-Bahn-Netz verbannt ICE-Halt aus der Region

Oschatz/Riesa

Seit 2013 ist Oschatz über das S-Bahnnetz günstig an die Stadt Leipzig angeschlossen. Anders sieht es in der Nachbarstadt Riesa aus. Die Elbestadt hat noch keinen Anschluss an das S-Bahnnetz nach Dresden. Doch es gibt Planungen. Demnach könnte die Stadt Riesa ab 2026 Teil des Dresdener S-Bahnnetz werden. Sicher ist das noch nicht, weil die Finanzierung der geplante Linie S 5 nach Dresden noch nicht geklärt ist.

Steht der ICE-Halt auf der Kippe?

Der Bahnkenner und Bahnnutzer Albert Pfeilsticker aus Oschatz verbindet mit den Plänen, das Dresdener S-Bahnnetz auszubauen Befürchtungen. Befürchtungen, dass Riesa mit dem Anschluss den Halt des ICE verlieren könnte.

Von der Hand zu weisen sind die Befürchtungen nicht, wenn man weiß, dass der Verkehrsverbund der Deutschen Bahn jährlich einen hohen Betrag zahlt, damit der schnelle Zug in Riesa hält und Fahrgäste mit in die Landeshauptstadt nimmt. Die entscheidende Frage ist, ob die Zahlungen fortgesetzt werden, wenn es eine S-Bahnverbindung nach Dresden gibt.

Fernreisende sind betroffen

In der Riesaer Region und auch in Oschatz sehen die meisten Bahnkunden den S-Bahnanschluss nach Dresden positiv, immerhin ist für Berufspendler der Arbeitsplatz dann in einem günstigeren Takt erreichbar. Anders sieht es mit der Schnelligkeit aus. Im Moment erreicht der ICE Dresden von Riesa aus in etwa 35 Minuten. Die S-Bahn dürfte für die Strecke mehr Zeit benötigen.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungünstig wäre für Oschatzer Langstreckenreisende dann auch der Zugang in den ICE. Die am nächsten gelegenen Zustiegsmöglichkeiten gäbe es dann in Leipzig und in Dresden.

Von Hagen Rösner