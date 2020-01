Riesaer Handwerker bauen Fenster für Cavertitz

Treptitz/Cavertitz

Die Arbeiten am Nebengebäude der Feuerwehr Cavertitz gehen weiter. Die Gemeinderäte vergaben auf ihrer Sitzung am Montagabend in Treptitz den Auftrag für die Tischlerarbeiten. Das Verwaltungsgebäude mit Sozialtrakt – so die offizielle Sprachregelung – bekommt für 20 412 Euro neue Fenster und Türen. Die Arbeiten dafür hat sich die ALS Fenster- und Türenbau GmbH in Riesa gesichert.

Die Gemeinde Cavertitz hatte die Arbeiten freihändig ausgeschrieben. Neun Tischlereibetriebe seien darüber informiert worden, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Sieben Firmen bekundeten ihr Interesse. „Die Firmen sind oft ausgebucht bis dahinaus“, meinte sie. Dennoch seien letztlich vier Angebote eingegangen, die zwischen gut 20 400 und rund 24 000 Euro lagen. Die Kostenberechnung lag bei 20 999 Euro.

Gemeinderat Dietmar Sahlbach (VÖG) wollte wissen, ob dafür auch gezielt einheimische Handwerker angefragt wurden. Das konnte die Bürgermeisterin bestätigen. Bei freihändigen Ausschreibungen nutze man die Möglichkeit, direkt regionale Firmen anzufragen, meinte sie.

Die Räte stimmten bei einer Enthaltung ( Sahlbach) für die Vergabe. Die Fenster und Türen sollen bis Ende Juli im Neubau eingesetzt werden, so die Vereinbarung.

Von Jana Brechlin