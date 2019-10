Mit Witz und Blick fürs Absurde erinnert sich Stephan Schulz in seinem Buch „Bück dich, Genosse“ an Kindheit und Jugend in der DDR. Am Freitagabend las er in der Pfarrscheune Borna daraus einige Anekdoten – und sorgte für viele Aha-Erlebnisse.