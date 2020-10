Riesenwiese für Kita „Zwergenland“ in Gastewitz

Gastewitz

„Melonengelb“ oder „Grashüpfer“? – wie die Farbtöne in der Spraydosenpalette von Graffiti-Künstler Frank Schäfer heißen, haben die Kinder der Gastewitzer Kita „ Zwergenland“ in den vergangenen Tagen ausgiebig erfragt. Sie schauten dem Döbelner über die Schulter – und der ihnen.

Mikrokosmos für die Kleinen

Denn die Graslandschaft, die auch den Hohenwussener Hydroglobus und die merklich geschrumpften Kühe der Agrargenossenschaft nebenan jetzt in der Kita zeigt, ist auf die Augenhöhe der Kinder zugeschnitten.

„Man muss das Bild auch einmal aus der Perspektive von Kindern sehen,“, sagte Schäfer, während die beiden Kitagruppen sein Werk inspizierten. Die können jetzt zwischen riesigen Halmen auch kleine Details wie Zwerge, Käfer oder kleine Wimpel entdecken.

Triste Wand braucht Farbe

Die Gemeinde Naundorf war auf Schäfer zugegangen, der zuletzt in der Region die Grundschule „Auf der Höhe“ in Neusornzig verziert hatte. In Gastewitz sollte er einer tristen Wand Farbe verleihen: „Die Stützmauer musste erneuert werden, weil sie nach hinten abzukippen drohte“, beschrieb Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos).

Resultat: Eine graue Wand im Zwergenland, die nun mit Eigenmitteln und Förderung aus Sponsoringfibel von Envia-M und Mitgas in Pastelltönen glänzt.

Von Manuel Niemann