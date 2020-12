Risikostudie für Saubach in Wermsdorf

Wermsdorf

Wie gefährdet ist Wermsdorf durch Hochwasser und wie kann der Ort geschützt werden, wenn anhaltender Regen die Pegel steigen lässt? Fragen wie diesen sollen jetzt Profis nachgehen und dabei einen Managementplan zum Hochwasserrisiko, mit dem Saubach im Fokus, erarbeiten. Den Auftrag dafür hat der Gemeinderat auf seiner zurückliegenden Sitzung vergeben.

80 Prozent Förderung für Untersuchung

Die Verwaltung hatte dafür drei Ingenieurbüros angeschrieben und ein Angebot angefordert, letztlich erhielt die Klemm und Hensen GmbH aus Leipzig den Zuschlag, die die Leistung für knapp 115 000 Euro angeboten hatte. Letztlich stimmten die Räte für die Vergabe. Der Freistaat Sachsen unterstützt das Konzept mit einem Zuschuss von 80 Prozent.

Nach Hochwasser 2002 bereits Untersuchung

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die Gemeinde eine solche Arbeit in Auftrag gibt. Bereits nach dem Hochwasser 2002 sei ein Schutzkonzept erstellt worden, erinnerte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Aufgrund dessen habe man in den Folgejahren verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen, wie etwa die Querschnittvergrößerung des Saubachs Am Anger, umgesetzt. Das ist auch nun wieder das Ziel, sagte er: Der Plan sei Grundlage für weitere Investitionen zum Schutz vor Hochwasser und Voraussetzung, um für künftige Bauarbeiten Fördermittel beantragen zu können.

Aufwendige Arbeit

Gemeinderat Hubertus Ziegler ( AfD) merkte an, es handele sich bei dem Auftrag um eine „enorme Summe“ und wollte wissen: „Was macht die Studie so teuer?“ Bauamtsleiter Thomas Keller erklärte, dass dafür umfangreiche Vermessungen notwendig seien, so müssten Kanäle untersucht, Fließhindernisse und Rückstaugefahren erfasst werden. „Die alten Unterlagen werden mit verwendet. Aber manches ist bereits umgebaut, anderes wurde zuvor noch nicht erfasst“, fügte er hinzu. „Es werden Modelle berechnet, die durchspielen, was passiert bei stimmten Regenmengen“, ergänzte Matthias Müller.

Gemeinde ist Eigentümerin der Ergebnisse

Gerade diese computersimulierten Modelle seien sehr aufwendig, bekräftigte Ratsmitglied Lars Hoschkara ( CDU) und stellte die Frage, wer dann Eigentümer dieser Berechnungen ist: „Verbleibt das am Ende bei der Gemeinde?“ Das bejahte Müller und fügte hinzu, die Daten seien die Grundlage für die künftigen Arbeiten zum Hochwasserschutz entlang des Saubachs.

Ingenieure erfahren im Ortsgebiet

Gemeinderat Georg Stähler ( CDU) plädierte dafür, der Vergabe zuzustimmen. „Wenn wir nichts tun oder das Falsche, würden wir uns der Nachlässigkeit schuldig machen“, sagte er. Letztlich votierten die Räte einstimmig für die Vergabe an das Leipziger Büro. Dem sind die örtlichen Begebenheiten bereits bekannt, denn die Ingenieure hatten auch das letzte Konzept erstellt und die Baumaßnahmen begleitet.

Von Jana Brechlin