Rollt der Verkehr an der Brückenbaustelle in Oschatz?

Oschatz

Die Arbeiten an der Bahnbrücke über die Döllnitz an der B 6 in Höhe Steinweg haben in dieser Woche begonnen. Im Baubereich fällt die Abbiegespur in den Steinweg weg, wodurch sich die Zahl der Fahrbahnspuren von drei auf zwei verringert. Wird dadurch ein Verkehrsinfarkt entlang der Ortsdurchfahrt ausgelöst? Ein Praxistest soll diese Frage beantworten.

Start an der Aral-Tankstelle

Start am Mittwoch um 10.51 Uhr an der Aral-Tankstelle in Richtung Stadtzentrum. Erster Stopp an der roten Ampel, Kreuzung B 6 mit Friedensstraße und Venissieuxer Straße. Vor mir hält ein Laster mit BM-Kennzeichen (Bergheim). 10.52 Uhr schaltet die Ampel auf Grün, der übersichtliche Verkehr rollt die Leipziger Straße runter. 10.53 Uhr steht die Ampel an der Bahnhofskreuzung auf Grün. Nächster Stopp an der roten Ampel, Kreuzung mit der Lutherstraße. 10.54 Uhr geht es bei Grün über die Ampel Theodor-Körner-Straße – und jetzt wird es interessant.

Abbiegespur fällt weg

Warnbaken engen die Fahrbahn ein, in Höhe des Steinweges fällt die Abbiegespur weg. Die Ampel an der Kreuzung Steinweg springt 10.55 Uhr auf Rot. Zeit, um einen Blick auf die Bauarbeiten an den Gleisen der Bahnbrücke zu werfen.

Ortsausgang von Oschatz erreicht

10.56 Uhr springt die Ampel auf Grün, weiter geht’s. Der Verkehr rollt flüssig an der Baustelle vorbei – in beiden Richtungen. 10.57 Uhr steht die Ampel an der Kreuzung mit der Eichstädt-Promenade auf Rot, einen Augenblick später rollt es wieder. Die Ampel an der Kreuzung mit der Nossener Straße steht auf Grün. Um 10.59 Uhr ist der Ortsausgang von Oschatz erreicht.

Verkehr rollt flüssig

Fazit: Die Fahrt auf der B 6 durch Oschatz verlief trotz Brückenbaustelle flüssig – in acht Minuten vom Ortseingang aus Richtung Leipzig bis zum Ortsausgang in Richtung Dresden.

Polizei sieht bisher keine Probleme

War diese Momentaufnahme eine Ausnahme, stauen sich die Autos zur Hauptverkehrszeit? „Wir haben bisher noch keine Verkehrsprobleme wegen der Brückenbaustelle festgestellt“, sagt Steffen Manzke, Vizechef des Oschatzer Polizeireviers.

Von Frank Hörügel