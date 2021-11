Rosenthalschule in Oschatz: Warum der Unterricht für die Klassenstufen 5 und 6 ausfällt

Oschatz

Neun Schulen im Landkreis Nordsachsen sind, so der Stand vom Dienstagmittag, aufgrund der Corona-Lage ganz oder teilweise geschlossen. Am Montag veröffentlichte das Kultusministerium eine solche Anordnung auch für die Rosenthalschule. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist für die Klassenstufen 5 und 6 bis einschließlich 7. Dezember geschlossen. Eine Betreuung dieser Klassen in Schule und Hort ist, abgesehen von den Maßgaben zur Notbetreuung, nicht gestattet.

Mehrere Infektionen

Das zuständige Ministerium begründet die Maßnahme mit der Infektionslage an der Schule. Demnach sind in der Klasse 5 mit Schnelltests drei Infektionen von Schülerinnen und Schülern festgestellt worden, wovon bis zum Montag ein Ergebnis mit PCR-Test bestätigt wurde. Zudem sei eine Coronavirus-Infektion bei einer Lehrkraft der Klasse 5 nach einem PCR-Test amtlich geworden. In der Klasse 6 schlugen ebenfalls drei Schnelltests von Schülerinnen und Schülern positiv an, wovon am Montag bereits zwei mittels PCR-Test bestätigt worden waren.

Robert-Härtwig-Oberschule auch betroffen

Neben der Rosenthalschule ist in Oschatz noch die Robert-Härtwig-Oberschule betroffen. Hier darf für drei Klassen bis Ende dieser Woche kein Präsenzunterricht stattfinden.

Einschränkungen in Riesaer Schulen

In Riesa gibt es derzeit an allen vier Grundschulen pandemiebedingte Einschränkungen, eine Grundschule ist komplett geschlossen. Daneben ist dort der Schulbetrieb an einer Oberschule sowie dem Städtische Gymnasium eingeschränkt.

Von Axel Kaminski