Rotlicht gegen Corona: Oschatz macht mit bei stillem Protest der Veranstaltungsbranche

Montagabend, halb zehn in Oschatz: Heiko Hübler vom Musikhaus Korn und Tobias Scholz, Techniker der Stadthalle, treffen in der Plaza des Thomas-Müntzer-Hauses am Altmarkt die letzten Vorbereitungen: Für drei Stunden soll die Fassade des Veranstaltungsortes in rotes Licht getaucht werden. Das Unternehmen beteiligt sich an der bundesweit durchgeführten Initiative „Night of Light“ (dt. „Nacht des Lichts“). 8300 Institutionen brachten mehr als 9000 Gebäude, in denen sich derzeit aufgrund des Veranstaltungsverbots bis mindestens Ende August nichts oder wenig abspielt, zum Leuchten. Weitere Häuser, die das Musikhaus Korn in der Nacht zu gestern illuminierte, waren der eigene Firmensitz in Lonnewitz, wo alljährlich im Juli – nur eben nicht dieses Jahr – Tausende bei „SummerSummit“ feiern, sowie das Rathaus am Oschatzer Neumarkt – stellvertretend für die Veranstaltungen im Stadtzentrum, die dieses Jahr fehlen, wie etwa das Stadt- und Vereinsfest und aller Voraussicht nach die Modenacht, betont Heiko Hübler.

Berliner Studie als Grundlage

Ein wesentlicher Faktor, der zur Verunsicherung beiträgt ist dabei die fehlende Aussicht auf Rückkehr zu regulären Großveranstaltungen. Zuletzt verdichteten sich Hinweise auf ein Verbot bis Ende Oktober. Seit Anfang März die ersten Veranstaltungen abgesagt und später verboten wurden, ist der Wirtschaftszweig von der Corona-Krise betroffen und wird es voraussichtlich noch am längsten von allen sein. Hinzu kommt, dass die extrem heterogene, also aus verschiedenen Gewerken und Spezialdisziplinen zusammengesetzte Branche keime gemeinsame Lobby hinter sich vereinen kann und nahezu vollständig aus Dienstleistern besteht, die nicht „auf Lager“ produzieren können. Der Umsatzausfall liegt einer Mitte Juni 2020 veröffentlichten Studie des RIFEL in Berlin ( Research Institute for Exhibition and Live-Communication) im Auftrag der Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft bei 80 bis 100 Prozent und kann nicht durch die staatlich angebotenen Kreditprogramme ausgeglichen werden. Eine Insolvenzwelle droht.

Zweifel an Nachhaltigkeit

Die Veranstaltungswirtschaft insgesamt ist einer der größten Sektoren der deutschen Wirtschaft und zählt rund eine Million direkte Beschäftigte in Deutschland. Es wird ein jährlicher Umsatz von rund 130 Milliarden Euro erwirtschaftet. Rechnet man die Kultur- und Kreativwirtschaft und deren veranstaltungsbezogenen Teil- und Zuliefermärkte dazu, beschäftigen mehr als dreihunderttausend Unternehmen in über 150 Disziplinen mehr als drei Millionen Menschen und erzielen einen Jahresumsatz von über 200 Milliarden Euro, geht aus der Studie hervor. Zum Vergleich: In der deutschen Automobilbranche sind etwa 800 000 Beschäftigte tätig.

Das Rathaus in Oschatz wurde ebenfalls rot angestrahlt. Quelle: Christian Kunze

Steven Dornbusch ist ehemaliger Oschatzer und Geschäftsführer der Newado Entertainment GmbH. Er stellt auch in seiner Heimatstadt Feste, Konzerte und mehr auf die Beine. Er beteiligte sich nicht an der Aktion. „Ich bin da zwiegespalten: „Einerseits finde ich die Idee gut und sehe das erste Mal so etwas wie Zusammenhalt und Solidarität in der sonst so harten Veranstaltungsbranche. Allerdings bin ich skeptisch, ob diese Aktion, außer schöne Bilder, etwas gebracht hat. Es gibt neben den großen Namen viele kleine und mittelgroße Veranstalter, Soloselbstständige, Helfer, Künstler, Gastronomen und mehr. Sie alle wurden bisher von der Politik vergessen. Die meisten sind keine Millionäre mit dicken Polstern. Für viele geht es ums blanke Überleben. Ich befürchte, dass sich die Politik von der Aktion nicht beeindrucken lässt und die Branche weiter selbst zusehen muss, wie sie die Krise übersteht“, sagt er.

Von Christian Kunze