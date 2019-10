Rückblick auf die Interkulturelle Woche in Oschatz

Oschatz

Seit 1975 gibt es sie auf Bundesebene, seit einigen Jahren ist sie in Oschatz Tradition – die interkulturelle Woche Ende September. Kirchen, Gemeinde, Wohlfahrtsverbände, Integrationsbeauftragte, Vereine und andere Initiativen gestalten sie gemeinsam. Mit Erfolg: Die Besucherzahlen konnten nach Angaben der Kirchgemeinde gegenüber dem vergangenen Jahr gesteigert werden. So besuchten die beiden Ausstellungen knapp 200 Menschen, ebenso zu allen Konzerten der Aktionswoche. Weiterhin waren die Kinovorführung und die Theaterinszenierung ausgebucht und ein Internationales Fußballturnier mit 100 Teilnehmern stark frequentiert.

Mehrere Partner beteiligt

Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen und vieles anderes wurde geboten. Die Vielfalt wächst mit den Ideen der Akteure. Federführend waren in diesem Jahr in Oschatz die beiden Kommunalen Integrationskoordinatoren des Landratsamtes Nordsachsen Sandra Aleckner und Rainer Storbeck. Sie holten sich Partner wie die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde St. Aegidien, die als Veranstalter fungierte, das soziokulturelle Zentrum E-Werk, die Agentur für Arbeit und das IQ-Netzwerk.

Arbeiten in Sachsen

Letzteres setzt, erkennbar an den beiden Buchstaben, den Fokus auf Integration durch Qualifikation. In einer Wanderausstellung, die seit 2017 existiert, werden 13 Männer und Frauen vorgestellt, die aus anderen Nationen stammend, in Sachsen Arbeit gefunden haben. „Wir haben die Menschen gebeten, uns von sich und ihrer Tätigkeit zu erzählen. Die Fotos entstanden dabei nicht zwangsläufig am Arbeitsplatz, denn sie durften sich die Orte selbst aussuchen“, so Irene Sperfeld von IQ. Neben den Bildtafeln mit Bildtext können interessierte auch eine Broschüre mit Langtexten ordern.

Theaterpremiere „Das Geheimnis der drei Diamanten“ der Theatergruppe Energiewirbel in Oschatz Quelle: Christian Kunze

Während die Nationen bei der Arbeitsagentur bunt gestreut waren, setzte eine Schau in der Volkshochschule auf das Leben der Russlanddeutschen und deren Schwierigkeiten nach der Rückkehr nach Deutschland. Auch sie bedürfen der Integration und stehen bei dieser Aufgabe in der öffentlichen Wahrnehmung meist hinten an. Ebenfalls spezifisch auf die Länder Georgien und Tschetschenien zugeschnitten war ein Thementag im E-Werk. Landsleute aus Georgien und Tschetschenien informierten über Brauchtum, Historie, Politik und Konflikte in ihren Nationen. Dazu gab es landestypische Speisen.

Kennenlernen der Kulturen

Gekommen waren außerdem Menschen weiterer Länder, beispielsweise dem Iran, um sich auszutauschen, Hilfe zu suchen oder Gepflogenheiten der Deutschen kennen zu lernen. Dabei wurde deutlich, dass Integration und interkultureller Austausch eine Aufgabe über Generationen hinweg ist. So sind zwar die Deutschkenntnisse vieler Migranten gut, jedoch bedarf es der Nachhilfe in anderen Schulfächern der Kinder.

Märchenhafte Reise

Den Blick der jungen Generation für Probleme und Schicksale andere Nationen zu weiten, halfen Filmvorführungen für Schulklassen im E-Werk sowie die dortige Theaterpremiere. Die Gruppe Energiewirbel, bestehend aus Heranwachsenden mehrerer Nationen, zeigte das Stück „Das Geheimnis der drei Diamanten“, das die Welten verschiedener Märchen und damit Kulturen, etwa der Brüder Grimm, Großbritanniens und des Orients, mit unserer konfrontierte und gegenüberstellte.

Von Christian Kunze