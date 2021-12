Rückkehrertag kehrt nach Oschatz zurück

Oschatz

Den letzten richtigen Rückkehrertag mit der Präsenz von ortsansässigen Unternehmen, die auf Mitarbeitersuche sind, gab es im Jahr 2019. Im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung, die traditionell im Foyer des Oschatzer Thomas-Müntzer-Hauses ausgerichtet wird, nicht statt. In diesem Jahr ist die Rückkehrermesse wieder zurückgekehrt, allerdings in abgespeckter Form, aber doch so, dass sich Interessierte Informationen abholen können. Zusätzlich war noch eine Hotline geschalten worden.

Familiäre Gründe für die Rückkehr

„Für uns von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Nordsachsen ist der Rückkehrertag nach wie vor ein wichtiges Standbein, um mit Leuten, die ihren Arbeitsalltag aus anderen Gebieten Deutschlands wieder in die Region zurückverlegen wollen, ins Gespräch zu kommen“, sagt Axel Walther. Vor der Coronapandemie nutzten rund 20 bis 25 Personen pro Jahr das Informationsangebot der Wirtschaftsförderung. „Meist sind es familiäre Gründe, warum sich Leute entscheiden, nach etlichen Jahren in der Ferne ihren Lebens- und damit auch ihren Arbeitsmittelpunkt wieder in die alte Heimat zurückzuverlegen“, hat Axel Walther die Erfahrung gemacht. Wer beispielsweise in der Nähe seiner pflegebedürftigen Eltern leben möchte, der schaut sich auch in der Region nach einem Job um. „Wir können hier beim Rückkehrertag gerade auf 330 Jobangebote zurückgreifen, die wir von regionalen Unternehmen bekommen haben. 70 offene Stellen befinden sich in der Oschatzer Region“, sagt der Mann von der Wirtschaftsförderung. Vor allem in der Baubranche und in den mittelständischen regionalen Betrieben werden Arbeitskräfte gesucht.

Vier Gespräche in zwei Stunden

Vier Interessenten nutzten am Ende das Beratungsangebot des Landratsamtes in Oschatz. „Ich bin sehr zufrieden damit. Jedes Gespräch hat sich aus meiner Sicht gelohnt. Und ich denke, dass wir den Menschen, die den Wechsel anstreben durchaus ein gutes Angebot machen können“, zieht Axel Walther die Bilanz aus zwei Stunden.

Von Hagen Rösner