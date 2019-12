Rückruf Heimat – Unternehmen werben Arbeitskräfte, Pendler suchen Alternativen

Oschatz

Zum 5. Mal fand in Nordsachsen am Freitag ein Rückkehrertag statt. Unter dem Motto „ Rückruf Heimat“ hatten hier auf der einen Seite Unternehmen die Möglichkeit, Arbeitskräfte zu werben. Auf der anderen konnten Rückkehrwillige, Pendler und Jobsuchende mit Unternehmern und Vertretern des Landkreises ins Gespräch kommen, um sich über berufliche Chancen in ihrer alten Heimat zu informieren. In Oschatz beteiligten sich zwölf Unternehmen. Besonders positiv: In diesem Jahr schauten 69 Interessenten vorbei. Das waren erheblich mehr als 2018.

Cavertitzer Firma sucht Elektromonteure

„Wir sind von Anfang an dabei. Wir suchen vor allem Elektromonteure“, erklärt Erik Borschke, Geschäftsführer der Cavertitzer Elektromontage GmbH. Auch Azubis würden gesucht. Monteure werden auch am Stand von KET Wermsdorf gesucht. Es sind nicht die einzigen Stellen, für die man Fachleute sucht. Prokuristin Ramona Schneider nennt beispielsweise dringend benötigte Projektleiter, Techniker, Bauleiter, Obermonteure, Servicetechniker und Anlagenmonteure. Einmal habe die Teilnahme am Rückkehrertag schon zum Ziel geführt. Auch diesmal sei sie optimistisch, Kontakte zu knüpfen.

Gebürtiger Oschatzer will zurück

Einer, der hier einen Job finden könnte, wäre Stefan Reimann. Der 31-jährige Ludwigsburger ist gebürtiger Oschatzer. Der Anlagenmechaniker kehrte vor zehn Jahren seiner Heimat den Rücken. Nun will er mit seiner Ludwigsburger Frau und den Kindern zurück. „Ich denke, dass wir etwas finden werden und auch meine Frau hier wieder beruflich einsteigen kann“, meinte er nach dem Rundgang.

Macherner sucht Job in der Heimat

Zurück will Roman Dietrich. Einst in Machern daheim, arbeitet er in Oldenburg als Berufskraftfahrer. Regelmäßig pendelt er nach Sachsen, wo seine Lebensgefährtin wohnt. Auf Dauer will er das nicht und sucht einen Job in der Heimat. „Ich könnte mir vorstellen, als Bus- oder Straßenbahnfahrer in Leipzig zu arbeiten“, erzählt er. Bei Yvonne Reinhardt vom Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur erhält er wertvolle Hinweise, um seine Pläne umzusetzen.

Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind gut

Ob Pflege- oder Servicekraft, Erzieherin, Busfahrer bei der OVH, Handwerker, Techniker, Behördenangestellter – in vielen Berufen haben Rückkehrwillige gute Chancen, in ihrer einstigen Heimat eine neue Perspektive zu erhalten. Wer bisher noch nicht fündig wurde, hat am 28. Februar in Schkeuditz bei der großen Jobbörse der Arbeitsagentur dazu Gelegenheit. Denn neues Personal wird von vielen händeringend gesucht.

Von Bärbel Schumann