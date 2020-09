Rückt die Oschatzer Feuerwehr zu oft aus? Wehrleiter dementiert – und erklärt

Oschatz

Rückt die Oschatzer Feuerwehr öfter zu Einsätzen aus als sie sollte oder müsste und nimmt damit anderen Wehren die Arbeit weg? Diese Frage beantwortete der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke jetzt im Jugendstadtrat mit einem klaren Nein – nicht ohne dazu Erläuterungen zu geben.

Neben einem Rundgang durch das Depot erwartete die Mitglieder des Gremiums in ihrer jüngsten öffentlichen Sitzung ein Diskurs zur Alarmierungs- und Ausrückeordnung der ehrenamtlichen Helfer. Diese ist in Abstimmung mit den Leitstellen erstellt und regelt, welche Wehr wann zum Einsatz gerufen wird – womit noch nicht gesagt ist, dass sie auch tatsächlich ausrückt oder vor Ort Hilfe leistet.

Erst vor Ort Gewissheit

Grundlage ist das gemeldete Ereignis. Für jedes davon ist wiederum vorgegeben, welche Einsatzfahrzeuge, welche Technik und anderen Hilfsmittel benötigt werden, um Abhilfe zu schaffen. Aus der Anzahl der Fahrzeuge resultiert dann entsprechend die Zahl der aktiven Mitglieder der Einsatzabteilung, die dann vor Ort Hilfe leisten.

Beachtet werden muss hierbei, dass sich vor Ort das gemeldete Ereignis auch als etwas anderes herausstellen kann. So sahen vor einigen Wochen Bürger unweit der Autobahn 14 Rauch an einem Windrad aufsteigen, vermuteten ein brennendes Windrad und meldeten dies auch. Allerdings stellten die herbeigerufenen Feuerwehren fest, dass es sich lediglich um brennendes Schadholz handelte, dessen Verbrennung vorab auch genehmigt worden war.

Hilfe bei Nachbarn

Da es beim Retten auf jede Sekunde ankommt, ist bei der Alarmierung die Entfernung entscheidend. Sprich: Tritt ein bestimmtes Ereignis ein oder wird gemeldet, alarmiert die Leitstelle in der Regel jene Wehr, die für das Ereignis notwendige Anforderungen erfüllt und den kürzesten Weg zurücklegen muss. Ist diese nicht einsatzbereit, wird die nächstgelegene Wehr alarmiert, die die nötigen Voraussetzungen hat.

In Notfall schnell zur Stelle – die Feuerwehr. Quelle: Marko Förster

So kommt es, dass bei Hilfeleistungen im Oschatzer Ortsteil Mannschatz bisweilen die Feuerwehr Bornitz aus der Nachbargemeinde Liebschützberg anzutreffen ist oder im entgegengesetzt liegenden Oschatzer Ortsteil Fliegerhorst die Wehr aus der Nachbargemeinde Wermsdorf. Im umgekehrten Fall gilt selbstverständlich das Gleiche. Und eben deshalb ist mitunter die Oschatzer Feuerwehr auch in den Nachbargemeinden im Einsatz oder wird beispielsweise Riesa nach Oschatz gerufen, wenn Oschatz gerade nicht verfügbar sein sollte.

Weniger Einsätze als im Vorjahr

Wichtig zu wissen ist noch, dass nicht alle Kommunen der Region diese abgestimmten Pläne gegenüber den Nachbarkommunen transparent machen. „Es gibt Bürgermeister und Verwaltungen, die uns darüber Auskunft geben, ob wir bei ihnen gelistet sind, andere tun dies nicht. Wir können also nicht in jedem Fall vorhersagen, ob wir alarmiert werden oder nicht“, erläutert der Wehrleiter abschließend.

Rahmen für die Rettung Details zum Ausrücken der Feuerwehren und anderer Helfer im Schadens- und Katastrophenfall enthält im Freistaat Sachsen die Landesrettungsdienstplanverordnung. Sie regelt das Vorgehen und gibt Richtlinien auf Landesebene vor. Städte und Gemeinden in Sachsen sind verpflichtet, Feuerwehren auszustatten. Die Rahmenbedingungen dafür können in sogenannten Brandschutzbedarfsplänen festgelegt und regelmäßig angepasst werden.

Zur Zeit verfügt die Oschatzer Feuerwehr über 65 aktive Mitglieder. Darunter, so betonte Lars Natzke, befänden sich keine „Karteileichen“, also Mitglieder, die zwar nicht mehr aktiv, aber nicht aus der Liste entfernt sind. Gegenwärtig zählt die Statistik 140 Einsätze – 50 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und sogar nur halb so viel wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2018.

Der Grund dafür ist unter anderem im Herunterfahren des öffentlichen Lebens durch die Corona-Pandemie zu suchen, aber auch darin, dass die Zahl der Einsätze durch Trockenheit (vermehrte Feldbrände) oder Schäden durch Stürme in die Höhe getrieben wird.

Von Christian Kunze