Oschatz

Ein nächtlicher Ruhestörer hat sich am Wochenende in Oschatz als wenig umgänglich erwiesen – was ihm prompt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte einbrachte. Los ging es am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr damit, dass die Polizei wegen nächtlicher Ruhestörung alarmiert wurde. Ein 22 Jahre alter Mann hatte im alkoholisierten Zustand in der Theodor-Körner-Straße für viel Lärm gesorgt. Wie die Polizei berichtete, hatte er Bierflaschen auf die Straße und auf Gehwege geworfen und dazu noch ein „lautes merkwürdiges Gebrüll“ angestimmt. Die Polizeibeamten kassierten den 22-Jährigen daraufhin ein und brachten ihn zur Gewahrsamsnahme ins Polizeirevier. Auf dem Weg in das Revier habe er jedoch die Beamten auf das Übelste beleidigt und zudem erheblichen Widerstand geleistet, so die Polizei weiter.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Das Ergebnis stand aber zunächst noch aus.

Von lvz