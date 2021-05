Run aufs Rad verlängert Lieferzeiten in Oschatz

Oschatz

„Wir haben etwa 500 Räder da und damit einen guten Vorrat. Wir können in allen Bereichen noch liefern“, sagt Christian Zieger, der ein Fahrradgeschäft in der Hospitalstraße betreibt und das nach Krankheit am 14. Mai wieder öffnet. Von Engpässen bleibt aber auch sein Unternehmen nicht verschont. „Unser größtes Problem zur Zeit sind die Ersatzteile.“ Von den Herstellern würden derzeit weder Ketten noch Kassetten (Zahnkränze) geliefert.

Lieferfristen bis zu anderthalb Jahren

Wer ein maßgeschneidertes Rad suche, müsse sich allerdings gedulden. Bei einigen Herstellern gebe es Lieferfristen bis zu anderthalb Jahren. „Manchmal scheitert es schon an der gewünschten Farbe, wo ich passen muss“, so Zieger. Und was steht oben auf der Wunschliste der Kunden? „E-Bike, E-Bike, E-Bike. Ich habe den Eindruck, dass man mit einem normalen Rad schon fast ein Außenseiter wird.“ Die Kunden würden beim E-Bike-Kauf auf Qualität achten und dafür auch Geld ausgeben. Billigangebote der großen Discounter würden bei den E-Bike-Käufern nicht mehr so angesagt sein.

Vom Sortiment her gut aufgestellt

„Von unserem Sortiment her sind wir gut aufgestellt. Aber eine Nachlieferung ist aktuell nur bedingt möglich, da die Hersteller kaum noch was auf Halde haben“, sagt David Schatzki von Schatzki-Radsport & Technik in der Strehlaer Straße. Das E-Bike sei weiterhin das Fahrrad, worum sich (fast) alles drehe. „Wer eine Neubestellung aufgibt, muss mit einer Lieferzeit rechnen. Es kommt immer darauf an, was es für ein Hersteller ist. Wir beraten dann schon so, dass es für unsere Kunden passt“, sagt der Geschäfts-Inhaber. Die Kunden müssten sich vor einer Visite in dem Fahrradgeschäft telefonisch anmelden und am besten auch schon vorher am Telefon ihre Vorstellungen im Gespräch mit den Rad-Spezialisten äußern.

20 neue Räder angeliefert

Die Firma G & M Fahrzeugtechnik in der Filderstädter Straße verkauft und repariert E-Bikes eines schwedischen Herstellers. „Wir haben E-Bikes da. Aber viele Räder, die wir gern hätten, sind nicht lieferbar. Es ist jedoch nicht aussichtslos. In der vergangenen Woche haben wir wieder 20 Räder geliefert bekommen“, sagt Heiko Müller, einer der beiden Inhaber. Bei speziellen Kundenwünschen sei eine Lieferzeit von zwei bis drei Monaten möglich.

Der Fahrrad-Markt erlebt in der Corona-Pandemie deutschlandweit eine Nachfrage, die so noch nicht da gewesen ist. Im Jahr 2020 lag der Absatz an Fahrrädern bei über fünf Millionen Einheiten, das sind knapp 17 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Zweirad-Industrie- Verband berechnet hat.

Von Frank Hörügel