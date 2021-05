Rund 300 Oschatzer nehmen an Anti-Corona-Demo teil

Oschatz

Es war die dritte Demonstration dieser Art am frühen Montagabend an der Oschatzer Döllnitzsporthalle. Rund 300 Eltern mit Kindern, unzufriedene Bürger und Coronakritiker nahmen an der Veranstaltung teil. Damit war dies die bisher größte Veranstaltung dieser Art. Allerdings war der Grad zwischen stimmungsvollen Frühlingsfest und Politiker- und Polizeischelte nur klein. Stephan Bräuer, als Moderator der Veranstaltung, interviewte dabei beispielsweise ein Mädchen aus der fünften Klasse des Oschatzer Gymnasiums. Sie erzählte aus ihren bisherigen Erfahrungen aus dem Lockdown und dem Schulalltag. Die Polizei bilanzierte bei der Veranstaltung mehrere Ordnungswidrigkeiten beim Tragen der Maske. Auch wurden die Mindestabstände nicht in jedem Fall eingehalten. Nach eigenen Angaben soll am kommen Montag erneut eine solche Veranstaltung stattfinden.

Von Hagen Rösner