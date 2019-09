Rundumblick vom Collmer Albertturm

Collm

Der Heimatverein Collm beteiligt sich am Sonntag am bundesweiten Tag des offenen Denkmals: Die Mitglieder bereiten Kaffee und Kuchen vor und geben interessierten Besuchern Informationen zur Baugeschichte und den Sanierungsarbeiten rund um den Albertturm. „Wir freuen uns, wenn viele Gäste den Tag für einen Spaziergang auf den Collm nutzen“, lädt Vereinsvorsitzende Kerstin Krause ein, „von der erneuerten Plattform hat man einen tollen Rundumblick auf die Region.“

Einblicke gewähren am Sonntag auch die Mitglieder des Schlossvereines Dahlen. Sie laden von 9 bis 17 Uhr auf das Gelände ein und bieten fortlaufend Führungen an. „Dabei kann man viel Interessantes über das Schloss, seine abwechslungsreiche Nutzungsgeschichte und die Bemühungen zum Erhalt erfahren“, verspricht der Vorsitzende Karl Berger. So seien viele Besucher immer noch erstaunt, wenn sie erfahren, dass der Preußenkönig Friedrich II. – auch genannt der Alte Fritz – zeitweilig im Dahlener Schloss residiert hat, nennt Berger ein Beispiel. Hier ratifizierte Friedrich II. den Hubertusburger Frieden, der 1763 den Siebenjährigen Krieg beendete. Eine Bilder- und eine Postkartenausstellung im Schloss runden das Angebot ab.

Eine seltene Gelegenheit bietet der Denkmaltag in Wermsdorf: Hier haben Gäste die Chance, die Werkstätten des Archivzentrums in der Hubertusburg zu besichtigen. Von 10 bis 17 Uhr werden von Restauratoren Musterbearbeitungen durchgeführt, die reprographischen Werkstätten stellen sich vor und man erfährt mehr über den Umgang mit historischen Ton- und Filmaufnahmen.

Von Jana Brechlin