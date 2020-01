Ruth und Christian Erdmann feiern in Naundorf ihre Diamantene Hochzeit

Naundorf

Eine Riesenüberraschung auf kleinen Beinen: Die Kinder der Kita Spatzennest klingelten gestern bei Ruth und Christian Erdmann an der Haustür. Dem Bäcker-Ehepaar, das einst die Umgebung mit Brot und Brötchen versorgte, gratulierten sie zur Goldenen Hochzeit mit Liedern und einer Tanzeinlage.

„Wie viel seid denn ihr?“, staunte der Jubilar, der sich genau wie seine Frau von den quietschvergnügten Kindern anstecken ließ: Mit hochgereckten Armen zu „Heut ist so ein schöner Tag“ konnte es in ein weiteres Ehejahr gehen.

Naundorfer Bäckerei schloss im April 2000

„Wir waren ein Kleinbäcker“, erinnert sich Ruth Erdmann danach. Den Backofen, ein aufgearbeiteter, nach der Wende aus dem Westen geholt, haben sie inzwischen verschrottet.

Ihr Mann wird am Sonnabend 85, er ist 1935 in dem Haus geboren, in dem er 1962 die Bäckerei übernahm und das er 1967 seinen Eltern abkaufte. Noch bis Mitte April 2000 wurde hier gebacken. „Ich stammte aus Casabra. Da war der Weg nicht weit zur Liebe“, erzählt sie weiter.

Die Bäckerei Erdmann übernahm Christian Erdmann 1962 von seinem Vater und führte sie in Naundorf mit seiner Frau bis zum 17. April 2000. Quelle: Manuel Niemann

Erste Begegnung auf dem Motorrad

Die erreichte sie motorisiert: Christian war mit ihrem Cousin befreundet, mit dem er Motorradreisen unternahm. „Wir haben uns kennengelernt bei ihrem Großvaters 75. Geburtstag“, erinnert er sich. Die Familie, im Fleischergewerbe, hatte 1939 den Gasthof in Casabra erstanden, in dem Ruth zwei Jahre später geboren wurde.

Bei Regenwetter fuhr er die damals 15-Jährige zu besagter Feier dorthin. „Das war die erste Begegnung.“ Er sah sie später oft auf dem Weg zur ihrer Lehre nach Mügeln auf dem Fahrrad. „Der Zopf wie ein Strich: Wie kann man so verrückt fahren?“ Bis er sie einmal anhielt.

Ehe hält nun schon seit 60 Jahren

Gemeinsame Urlaube folgten. „Das hat sich so ergeben, bis meine Frau dann schwanger war“, erklärt er mit einem Lächeln. Folglich musste 1960 geheiratet werden. Am 15. Januar ging es abends um fünf auf die Gemeinde: „Wir möchten heiraten!“ Der verblüffte Mitarbeiter monierte, er müsse sich dafür doch etwas herausputzen: „Das macht nichts, das wird schon halten!“, war sich Erdmann damals schon sicher.

Es hielt, auch weil mit den beiden Töchtern, die folgten, eines konstant blieb: „Urlaub haben wir jedes Jahr gemacht und immer in Familie.“ „Da muss man staunen, wir haben durchgehalten“, stimmt Ruth zu. Wie ihnen das gelungen ist? „Kämpfen! Und Gesundheit ist das A und O“, sagt sie.

Von Manuel Niemann