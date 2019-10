S 24 in Dahlen: Streit um Linden stoppt Bauarbeiten

Straßenbau - S 24 in Dahlen: Streit um Linden stoppt Bauarbeiten Der Streit um zwei Linden lässt die Arbeiten an der S 24 in Dahlen stagnieren. Der Denkmalschutz beharrt auf dem Erhalt der Bäume. Gutachten empfehlen hingegen die Fällung. Die Verwaltung hat einen Baustopp verhängt.

Um diese beiden Linden am Eingang zum Schloss ist ein Streit entbrannt. Die Stadt möchte die Bäume fällen und neue pflanzen lassen, die Denkmalschutzbehörde will die Linden an dieser Stelle erhalten. Quelle: Kristin Engel