SEK-Einsatz in Oschatz: Polizei nimmt Axtschläger (43) fest

Ein Einsatz von Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sorgte am Dienstagnachmittag und Abend in der Merkwitzer Siedlung für Aufsehen bei Dutzenden von Anwohnern und Schaulustigen. Ein psychisch kranker Mann (43) soll nach Informationen dieser Zeitung zwei auf der Straße geparkte Autos mit einer Axt demoliert haben. Den zur Hilfe gerufenen Polizisten gelang es nicht, den aggressiven Mann zu beruhigen. „Selbst der Einsatz von Pfefferspray zeigte keinerlei Wirkung“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig.

Der Mann verbarrikadierte sich schließlich in seiner Wohnung im ersten Stock eines Reihenhauses. Die Straße wurde daraufhin mehrere Stunden lang von der Polizei abgesperrt. Insgesamt waren 37 Polizeibeamte (inklusive SEK) im Einsatz.

Gegen 18.30 Uhr rückte ein erster Einsatzwagen mit SEK-Beamten an, eine Stunde später fuhr ein zweiter Transporter mit Einsatzkräften vor. Ein Beamter aus der Verhandlungsgruppe der Polizei versuchte, den Mann per Lautsprecher zum Aufgeben zu bewegen. „Markus, bitte komm ans Fenster“, rief der Verhandler – offensichtlich erfolglos.

Sirenengeheul als Ablenkungsmanöver

Gegen 19.50 Uhr ertönte plötzlich lautstarkes Sirenengeheul. Ein Ablenkungsmanöver, wie ein Polizist verriet. Dann stürmten die SEK-Beamten das Haus und brachten kurze Zeit darauf den Axtschläger mit auf dem Rücken gefesselten Händen heraus. Der Mann blieb laut Polizeidirektion Leipzig unverletzt und wurde in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Gegen 20.10 Uhr war der Einsatz beendet.

Aggressives Verhalten

Nach Angaben eines Anwohners war der 43-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrmals durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. „Du Nazi, hat er mich beschimpft“, sagte der Anwohner. Noch am Dienstagvormittag habe er den 43-Jährigen gesehen, als er barfuß durch die Siedlung lief. Ohne Schuhe wurde der Mann schließlich auch am Abend von den SEK-Beamten festgenommen.

