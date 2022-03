Es wird spannend am 2. März im ZDF. Dort läuft die Folge „Egon ist tot“ von SOKO Wismar. Dabei spielt ein Riesenkürbis eine große Rolle. Der stammt aus der Gemeinde Ganzig in Nordsachsen. Wie kam er ins Fernsehen und was passiert in der Folge? Hier gibt es schon Fotos und einen Einblick.