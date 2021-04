Saatkrähen brüten in Ganzig

Ganzig

Obwohl die Bundesstraße fast vor der Haustür liegt, gibt es in Ganzig keinen Durchgangsverkehr. Es geht also ruhig zu im Ort, was dessen Bewohner zu schätzen wissen. Einige Neu-Ganziger haben aber zunächst einmal den Lärmpegel gehörig nach oben getrieben.

Mitte März hatten sich am Sportplatz und am alten Steinbruch Saatkrähen eingefunden. Bei der Balz und beim Nestbau der Singvögel wurde es dann ziemlich laut. Und Einordnung in die Gruppe der Singvögel hin oder her – was sie produzieren, klingt zumindest in den menschlichen Ohren nur nach Gekrächze. „Der Krach und die befürchteten Schäden auf den Äckern führen oft dazu, dass die Nachbarn versuchen, sie zu vertreiben“, stellt Olaf Schmidt, Leiter der Fachgruppe Ornithologie und Naturschutz Oschatz des Naturschutzbundes fest. Tatsächlich würde der Lärmpegel sinken, wenn die Brutzeit erst einmal begonnen habe.

Das konnte man kürzlich in Ganzig beobachten. Denn die Nachbarn haben die Saatkrähen und ihre neuen Brutplätze respektiert, so wie es auch das Bundesnaturschutzgesetz vorsieht. Am Steinbruch wird in etwa einem dutzend Nester gebrütet, am Sportplatz sind es rund 20. „Theoretisch brütet ein Paar drei bis vier Jungtiere aus“, weiß Olaf Schmidt. Bei deren Aufzucht könne es dann auch wieder etwas lauter werden.

Die Ganziger Saatkrähenkolonien bewertet der Hobby-Ornithologe als etwas Besonderes. Zumindest im Landkreis Nordsachsen sei ihm kein weiterer Standort bekannt. Dabei müsse niemand Angst davor haben, dass die Tiere riesige Flurschäden verursachen.

Trotz ihres Namens und der Tatsache, dass sie vor allem am Ortsrand, nahe der Felder ihre Nester bauen, fressen Saatkrähen auch Insekten, Schnecken und Regenwürmer. Bevor großflächig Insektizide zum Einsatz kamen, waren sie deshalb auch bei den Landwirten ganz gut akzeptiert.

Von Axel Kaminski