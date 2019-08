Wermsdorf

Aktuell wird im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg an die Glanzzeit der herrschaftlichen Anlage erinnert: Bis Oktober ist dort die Sonderschau „ Friedrich August und Maria Josepha – das verlorene sächsische Rokoko“ zu sehen. Dazu haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zahlreiche Schätze aus ihren Ausstellungen und Depots geholt. An dieser Stelle zeigen wir jeweils einen „Schatz der Woche“, für den sich bereits der Weg ins Schloss Hubertusburg lohnt.

Lakaien mit Muskelkraft

Auch heute noch beeindruckend ist die Sänfte, die mitten im zweiten Ausstellungsraum in einer Vitrine steht. Umso mehr, wenn sich der Besucher vor Augen führt: Genau da drin ist er gewesen, Friedrich August, denn zu besonderen Anlässen ließ sich der Kurfürst und polnische König in dem Werk- nein besser: Kunststück transportieren. Für diese Aufgabe waren besonders kräftige Lakaien bestimmt, deren Uniformen an altungarische Soldaten erinnern sollten. Getragen wurde die Sänfte samt Herrscher mit Hilfe von Holmen – die ebenfalls mit ausgestellt sind – und Riemen.

Im Schloss Hubertusburg ist derzeit die Sonderausstellung „Friedrich August und Maria Josepha“ zu sehen. Quelle: Jana Brechlin

Das gut 1,70 Meter hohe, 85,5 Zentimeter breite und 96 Zentimeter tiefe Möbel stammt vermutlich aus dem Jahr 1740. Auffällig ist die reiche Bemalung, die von Christian Wilhelm Ernst Dietrich ist. Schon dessen Vater war Hofmaler in Weimar gewesen, und Dietrich selbst konnte mit seinem Können nach einem Umzug nach Dresden August den Starken auf sich aufmerksam machen. Dieser wiederum wies den Grafen Brühl an, die Ausbildung des jungen Talents zu fördern. 1741 wurde Dietrich schließlich von Friedrich August zum Hofmaler der Wettiner befördert.

Kurfürst als Glücksstifter

Der Maler wusste ganz offenbar, was sich für einen Künstler in dieser Position gehörte, denn die Bebilderung der Sänfte ist eine Verherrlichung seines Landesherrn. Dargestellt sind Symbole für Sachsen und Polen durch weibliche Figuren, neben Wappen finden sich auf einem Buchrücken auch die Initialen „FA“ für Friedrich August. Der Kurfürst-König wird dabei als Glückstifter idealisiert – das dürfte demselben gefallen haben.

Von Jana Brechlin