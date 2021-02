Sahara-Staub färbt Schnee in Oschatz gelb-rötlich

Oschatz

Sonntagvormittag: Eisiger Wind aus dem Osten fegt über die nahezu menschenleeren Straßen und Fußwege im Stadtgebiet bei sieben Grad unter Null. An Straßenrändern türmen sich Schneewehen. Nur das Kratzen von Schneeschiebern durchbricht die winterliche Stille. So wie in der Wermsdorfer Straße. Hier schippen die Nachbarn Heike Ehrenberg und Ralf Meißner im Duett mit ordentlichem Schwung den Fußweg frei.

Zur Galerie So sah es am Sonntagvormittag in Oschatz aus. Schneeschipper und Räumfahrzeuge waren im Einsatz.

Nicht weit davon entfernt – in der Heinrich-Mann-Straße – misst Sebastian Schuffenhauer die Schneehöhe in seinem Hof. „Das war in der Nacht zum Sonntag ein richtiger Schneesturm. Bei mir liegt der Schnee zwischen 10 und 20 Zentimeter hoch“, sagt der Oschatzer Wetterbeobachter und Hobbymeteorologe. An der Messstation des Deutschen Wetterdienstes in der Wermsdorfer Straße wurde eine Schneehöhe von neun Zentimeter gemessen. An Stellen mit Verwehungen türmte sich der Schnee bis zu 40 Zentimeter hoch.

Anzeige

Wie die Asche aus einem Kohleofen

Auffällig war die Farbe des Schnees in Oschatz, die einen leichten, gelb-rötlichen Ton hatte. „Die Vorhersage, dass der Staub aus der Sahara für sogenannten Blutschnee sorgen würde, ist tatsächlich eingetreten. Das sah aus wie die Asche aus einem Kohleofen“, sagt der 36-Jährige. Für ihn war es das erste Mal in seinem Leben, dass er dieses Phänomen im Winter in Oschatz zu Gesicht bekam. „Im Sommer hatten wir das hier vor ein paar Jahren schon mal, da lag gelber Staub auf den Autos.“

Kein Chaos auf den Straßen

Für Chaos auf den Straßen hat der Wintereinbruch nicht gesorgt. Laut Polizeirevier Oschatz hatten sich am Sonntag gegen 6 Uhr zwei Autos in einer Schneewehe im Calbitzer Weg zwischen Malkwitz und Wermsdorf festgefahren. Die Autos konnten von der Freiwilligen Feuerwehr Luppa befreit werden. Und gegen 11.45 Uhr war ein Auto zwischen Oschatz und Thalheim von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei entstand leichter Sachschaden.

Nächsten zwei Wochen weiter frostig

Und wie geht es jetzt weiter? Für die Nacht zum heutigen Montag kündigte der Onlinedienst Unwetteralarm von Süden her erneut Schneefälle von fünf bis zehn Zentimeter an. „Plusgrade werden wir in den nächsten 14 Tagen nicht bekommen. Und nachts soll das Thermometer auf bis zu 21 Grad runter gehen“, sagt Hobbymeteorologe Schuffenhauer voraus.

Facebook: Unwetteralarm Sachsen

Von Frank Hörügel