Saisonstart auf Corona-Art: Oschatzer Narren angeln sich den Rathausschlüssel

Oschatz

Die mit Abstand beste Schlüsselübergabe seit Jahren zelebrierte der Oschatzer Carneval Club ( OCC) am Mittwoch Punkt 11.11 Uhr auf dem Neumarkt – denn es gibt Dinge, die kann selbst Corona nicht stoppen. Frohsinn ist ansteckender als dieses Virus, das wurde an diesem 11.11. deutlich, der definitiv in die Vereins-Historie eingehen wird.

Die Narren der Döllnitzstadt angelten sich den Schlüssel zum Rathaus – im wahrsten Sinne des Wortes. Prinzessin Tina in Vertretung der OCC-Präsidentin Sindy Gärtner nahm den begehrten Gegenstand vom Haken einer Angel entgegen – am anderen Ende kurbelte der Oschatzer Beigeordnete und Kämmerer Jörg Bringewald. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar weilt derzeit im Urlaub. In diesem Jahr ist eben wirklich alles anders als sonst.

Schlüssel am Angelhaken

Angel und Schlüssel wurden natürlich desinfiziert, ebenso verzichtete keiner der jeweils aus einem separaten Haushalt stammenden Teilnehmer der Übergabe auf die Mund-Nasen-Bedeckung. Nur der Beigeordnete lüftete den „Schnutendeckel“, um den Pfannkuchen zu verzehren, den Tina I. alias Tina Graul ihm für den überlassenen Schlüssel an den Angelhaken hing.

Darfs ein bisschen weniger sein? OCC-Vize-Chefin Juliane Franke muss dieses Jahr sparsam mit Konfetti umgehen. Quelle: Christian Kunze

Für die Regentschaft bis Aschermittwoch sieht es jedoch nicht gut aus: „Die Gastwirtschaften sind geschlossen, die Kulturhäuser und Sportstätten ebenso – es herrscht Ebbe in der Stadtkasse“, verkündete der Finanzfachmann der Verwaltung. Dementsprechend erwartet die Vereinsmitglieder und Faschingsfreunde der Region nach diesem Start nun auch eine närrische Saison auf Sparflamme.

Jubiläum in diesem Jahr

Die gute Laune lassen sich die Narren jedoch nicht verderben – erst recht nicht in diesem Jahr, denn der Oschatzer Carneval Club begeht in den Jahren 2020/2021 seine 40. Saison. Dieses Jubiläum wird nicht mit Veranstaltungen gefeiert – dafür jedoch mit Erinnerungen und weiteren Aktionen.

Der Vorstand bereitet derzeit noch vor – die Ungewissheit der vergangenen Wochen erschwerte die Planung – fest steht, dass auf sämtlichen Kanälen etwas Närrisches geschehen soll, die noch zur Verfügung stehen. So sind langjährige Anhänger der karnevalistischen Tradition aufgerufen, Fotos und Erinnerungen einzusenden, die dann auch veröffentlicht werden – die Einsender erklären sich mit dem Einreichen dazu bereit.

der OCC sucht historische Fotos wie dieses – das zeigt das erste Männerballett, bestehend aus Frank Schneider, Martin Gatterfeld, Bermhard Wolf und Jürgen Lohschmidt (von links). Quelle: privat

Fotos und Erinnerungen gesucht

Des weiteren sucht der Vorstand die schönsten Faschingsfotos und -zeichnungen der aktuellen Saison und des Nachwuchses. „Fotografieren Sie sich und Ihre Kinder kostümiert, lassen Sie sie Clowns und andere Faschingshelden malen – so werden die nächsten Monate etwas bunter für uns alle“, wirbt OCC-Präsidentin Sindy Gärtner. Die Mitglieder bereiten sich indes auf eine Saison der etwas anderen Art vor. „Tänze, Sketche, Musik und all das, was den Karneval ausmacht, wird es trotzdem geben. Wir stehen in den Startlöchern und geben allen die Möglichkeit, mitzumachen – von zu Hause aus“, so Gärtner. Fest steht schon jetzt: Eine Saison wie diese hat es noch nicht gegeben.

Fotos und Erinnerungen aus den vergangenen 40 Jahren Fasching in und um Oschatz sowie die Motive aktueller Kostümideen bitte per E-Mall an oschatz.redaktion@lvz.de, occ-helau@web.de oder via Facebook und Instagram senden.

Von Christian Kunze