Salbitzer Senser mähen Blühfläche in Oschatzer Wohngebiet

Oschatz/Salbitz/Mannschatz

Besonderer Arbeitseinsatz in Oschatz-West: Die Salbitzer Kümmerlinge, bekannt für ihren fachmännischen Umgang mit der Sense, mähten in Zusammenarbeit mit der Wohnungsgenossenschaft Oschatz Mügeln in der Friedrich -Engels-Straße eine Blühwiese von Hand ab.

Die Wohnungsgenossenschaft möchte dies und zukünftig auch weitere Flächen, auf denen einst Blöcke standen als Biotope erhalten, erklärt Vorstand Sven Petzold. „Damit leisten wir einen Umweltbeitrag, bieten unseren Mietern ein natürliches Umfeld und steigern damit auch die Wohnqualität inmitten der Stadt“, sagt er. Den Salbitzer Kümmerlingen gelte ein großer Dank für diese Unterstützung. Immerhin betrug die zu mähende Fläche 2000 Quadratmeter, so der Vorstand.

Selbst die Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft packten bei dieser Aktion kräftig mit an und halfen beim Verladen des Schnittgutes. Dieses wurde allerdings nicht einfach so entsorgt, sondern heimische Bauern holten es ab und verwenden es nun als Futter für ihre Tiere.

Beim anschließenden gemeinsamen Kaffeetrinken mit selbst gebackenen Kuchen fachsimpelten die Beteiligten noch ein wenig. Dabei bot sich zudem die Gelegenheit, den Anwohner nahezubringen, weshalb die Salbitzer Kümmerlinge und die Wohnungsgenossenschaft diesen Feiertag, den 3, Oktober, gern „opfern“ – um einen Beitrag für Natur und zum Klimaschutz zu leisten.

Von Christian Kunze