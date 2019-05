Salbitz

In sieben Kategorien ermittelten Senser aus Sachsen und solche mit weiterer Anreise am Sonnabend ihre Besten. „Wir beginnen den Wettbewerb pünktlich eine halbe Stunde später“, begrüßte Dr. Hartwig Kübler die Teilnehmer. Das Warten hatte sich ausgezahlt: Das Gras war noch feucht, aber von oben kam nichts mehr nach. Auch auf die weniger ernst gemeinte Ansage von Mitorganisator Hartmut Sandig, dass bei Schneefall abgebrochen werde, musste man nicht zurückgreifen. Gegen 18.30 standen Meister und Platzierte fest, ohne dass Frost ins Festzelt oder die Wettkampfparzellen eingedrungen war.

Weit gereist waren an diesem Tag einige Wettkämpfer aus dem Murrtal. Insbesondere für Hanspeter Butzer, der die Männerkonkurrenz gewann und die Mannschaft aus dem Schwäbischen Wald war der Ausflug ins Jahnatal erfolgreich.

Zur Galerie „Auf die Sense, fertig, los“, heißt das Kommando, zum dem die Teilnehmer der Sensenmeisterschaft in ihre Parzellen gerufen wurden. Gesucht wurden die Sachsenmeister in verschiedenen Klassen.

Eine Zuschauerin kam sogar aus Wittstock. Sie wollte hier ihre Tochter Clara Posselt anfeuern. Die 19-Jährige absolviert seit Anfang September ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr im O-Schatz-Park. Ihre Chefin dort ist Jana Zimpel, die schon seit einigen Jahren für die „Salbitzer Kümmerlinge“ aktiv ist. Sie hat Clara Posselt zum Sensen „angestiftet“. Nachdem sie am Dienstag in die Technik unterwiesen wurde, habe sie täglich früh und abends trainiert. Ihr letzter Platz in der Konkurrenz der sieben Damen war keine Überraschung. „Kein Grund die Sense in die Ecke zu werfen“, meinte Hartmut Sander, der den Wettbewerb der Männer über 60 Jahre für sich entscheiden konnte. Das habe man ihm vor 20 Jahren, als er auch hintere Plätze belegte, geraten. Er habe nicht darauf gehört und freue sich, wenn junge Leute zur Sense greifen und dieses Können am Leben erhalten.

Grün für Papageien und Kängurus

Mike Schmidt aus Langenreichenbach hat täglich mit diesem Gerät zu tun – weniger wegen des Sports. Er braucht das Grün als Futter auf seinem Papageien- und Känguru-Hof. „Die Schnittigkeit ist heute gut“, sagte er angesichts des nassen Grases. „Ich nehme an, man braucht mehr Kraft als bei trockenem Gras“, vermutete seine Frau Jana. Womöglich sei es von Vorteil, gutes Schuhwerk zu haben, um nicht ins Rutschen zu kommen.

Erinnerungsmedaillen für die 50 Teilnehmer

Egal, ob gerutscht oder sicher gestanden: Erinnerungsmedaillen gab es für alle der knapp 50 Teilnehmer, dazu Pokale für die besten Drei in den sieben Kategorien.

Kinder: Dustin Hellwig und Lenny Müller

Frauen: 1. Katrin Buggisch, 2. Katrin Schwille, 3. Jana Zimpel

Männer ü 60: 1. Hartmut Sander, 2. Wilfried Wiesner, 3. Gerhard Rickert

Männer: 1. Hanspeter Butzer, 2. Heiko Müller, 3. Stephan Andre

Königsklasse (Sensenblatt >90 cm): 1: Eik Illing, 2. Steffen Sander, 3. Hanspeter Butzer und Rainer Hinderer

Damen-Mannschaft: 1. Salbitzer Kümmerlinge, 2. Sachsen 1

Herren-Mannschaft: 1. Murrtaler Sensenmäher, 2. Salbitzer Kümmerlinge 1, 3. Salbitzer Kümmerlinge 2

Von Axel Kaminski