Wermsdorf

Im Moment liegt das Alte Jagdschloss in Wermsdorf in verschneiter Kulisse. Dabei wirkt der Westflügel derzeit zudem verlassen und verschlafen. Das soll sich aber bald ändern, denn nach dem Willen der Gemeinde werden im Frühjahr die ersten Arbeiten für die Sanierung des Gebäudeteils starten. Dafür hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung den Weg freigemacht und einstimmig den Grundsatzbeschluss zur Durchführung und Sanierung des Projektes gefasst.

Viele Funktionen unter einem Dach

Über 2,7 Millionen Euro sind für Planung und Bau veranschlagt, damit aus dem Westflügel ein multifunktionales Ensemble werden kann, das Raum für Zusammenkünfte, für Ausstellungen und zum Arbeiten bietet. Diese Vision konnte auch beim Innovationswettbewerb des Freistaates überzeugen und beschert den Wermsdorfern deutliche Erleichterung bei der Kostenberechnung.

Preisgeld mindert Eigenanteil deutlich

Denn immerhin räumte die Gemeinde mit ihrem Konzept beim Rennen um Ideen für den ländlichen Raum ein Preisgeld von 450 000 Euro ab, dank dessen die Eigenmittel auf 98 000 Euro geschrumpft sind. Außerdem gibt es 66 Prozent Förderung über das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

Holzbohlen stark angegriffen

Dennoch machte Bürgermeister Matthias Müller (CDU) keinen Hehl daraus, dass das Ganze aufwendiger wird als zunächst angenommen. Grund dafür sind etwa die Holzbohlen über dem Pferdestall, der in einem Teil des Flügels untergebracht ist und die stark angegriffen sind und ausgetauscht werden müssen.

Werben für Zustimmung

„Voriges Jahr um diese Zeit war ich mir sicher, dass wir jetzt schon Bauaktivitäten sehen“, sagte er zur Ratssitzung. Letztlich handele es sich „um eine ganze Menge Geld“, so der Bürgermeister, der dennoch bei den Gemeinderäten um Zustimmung warb. „Es ist unser Schloss, wir müssen etwas tun, der Zustand wird nicht besser“, sagte er.

Vorbild für Freistaat

Außerdem hofft Müller offenbar, dass sich der Freistaat, dem Schloss Hubertusburg gehört, durch das Engagement der Kommune herausgefordert fühlt und am weitaus größeren Objekt im Ort ebenfalls tätig wird. „Wenn wir zeigen, dass wir als kleine Kommune unser Schloss in den Griff kriegen, ist das ein Zeichen nach Dresden für das Schloss des Freistaates“, unterstrich er.

Schwalbennester müssen weg

Bevor es im Frühjahr ernst wird, mit den Bauarbeiten am Alten Jagdschloss, muss noch an besonders sensiblen Punkten Baufreiheit geschafft werden. Die Rede ist von den Schwalbennestern, die sich seit Jahren in den Fenstern des oberen Stockwerks befinden. Wie Matthias Müller informierte, liegt jedoch eine Genehmigung vor, die Nester der Rauch- und Mehlschwalben zu entfernen. Dafür muss die Gemeinde Nisthilfen anbringen.

Von Jana Brechlin