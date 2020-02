Sanierung der Schlossschule in Hof geht in die nächste Runde.

Hof/Naundorf

Eine Neuigkeit jagt die nächste bei der ersten Gemeinderatssitzung in Hof. Zum einen stand vergangene Woche die Verpflichtung der frisch gebackenen Bürgermeisterin Cathleen Kramm auf der Tagesordnung, zum anderen wurde die Auftragsvergabe für die heiß ersehnte weitere Sanierung der Schlossschule abgestimmt.

Das erste Mal seit 25 Jahren eröffnete nicht Michael Reinhardt die Sitzung, sondern die neue Amtsinhaberin Kramm. Nach ihrer emotionsgeladenen Vereidigung brachte die 41-Jährige das Thema „Geld ausgeben“ auf den Plan – für den dritten Bauabschnitt der Schlossschule in Hof. Die Fördermittel seien bewilligt, die Aufträge vergeben „an den aus der Anlage ersichtlichen günstigsten Bieter“, erklärt Kramm.

Ortsansässige Tischlerei Kitzing wurde wieder mit ins Boot geholt

Darunter für die Bauleistungen und die Zimmerer-Arbeiten der Baubetrieb Voigtländer aus Oschatz, für den Gerüstbau die Firma Gerüstbau Rüdiger Kulla aus Klitzschen für die Dachdeck- und die Klempnerarbeiten, für die Aufarbeitung der Natursteine an Fenstern und Türen erneut der Betrieb Hartmut Witschel aus Großenhain und zuletzt wurde außerdem wieder die ortsansässige Tischlerei Kitzing ins Boot geholt.

Alles in allem bleibt man in der Gemeinde also beim Altbewährten, alle Firmen waren bereits bei anderen Bauabschnitten beteiligt. Doch aus den Reihen des Rats kommt dann doch noch eine Frage auf: „Lieferfähig sind die dann auch alle, kapazitätsmäßig?“ Kramm antwortet darauf: „Wir gehen davon aus. Das sind Firmen, die extra vom Büro für Bauplanung vorgeschlagen wurden“. Insgesamt kommen auf die Gemeinde Kosten von 417000 Euro zu. 67000 Euro weniger als vorab kalkuliert. Baubeginn für die Sanierung ist in diesem Monat. Der Schulbetrieb sei nicht beeinträchtigt.

Die Trauerhalle ist im Winter zu kalt

Anschließend durften die Bürger ihre Fragen los werden. Christian Lehmann, der extra aus Oschatz angereist ist, fragt, ob die örtliche Trauerhalle im Winter beheizt werden könne. Nun muss Kramm in ihrer ersten Sitzung doch noch eine schlechte Nachricht überbringen: „Die Trauerhalle wird so erhalten bleiben, wie sie jetzt ist“.

Von Pauline Szyltowski