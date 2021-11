Sörnewitz

Von Baukosten in Höhe von rund 350 000 Euro war man zu Beginn der Sanierung des Innenraumes der Sörnewitzer Kirche ausgegangen. Diese Zahl sei zum Glück noch aktuell, bestätigt Andreas Sehn. Der Dahlener Pfarrer ist in der Kirchgemeinde Oschatzer Land für die Bauvorhaben zuständig. Selbstverständlich sei es in Zeiten von Kostensteigerungen und Materialengpässen nicht, dass die Kalkulationen Bestand haben. „Es ist die unaufgeregteste Baustelle in unserer großen Kirchgemeinde“, betont er.

Dämmwolle aus DDR-Zeiten hat ausgedient

Derzeit ist die Baufirma Kirbach aus Laas dabei, die alte Dielung auf der Empore zu entfernen. Zum Vorschein kommt dabei Dämmwolle, mit der die Räume zwischen den Balken ausgefüllt wurde. Dieses Material aus DDR-Zeiten werde unter Garantie nicht wieder verwendet, um den Kirchenraum vor dem Trittschall von der Empore zu schützen.

Dabei gibt es in diesem relativ kleinen Bereich bemerkenswerte Unterschiede. Die Dämmung wurde nur direkt zwischen Orgel und Brüstung eingebracht. Links und rechts daneben, sind die Hohlräume nicht verfüllt und die Dielen sind dort noch größtenteils durch handgeschmiedete Nägel mit den Balken verbunden.

Neue Farbgebung orientiert sich am schlichten Original

Ein paar Meter neben dem Trupp der Firma Kirbach arbeiten die Maler der Firma Voigtländer. Bedingt durch das für sie aufgebaute Gerüst wirkt der Kirchenraum trotz fehlenden Gestühls relativ eng. Die Decke hat schon ihre neue, am schlichten Original orientierte Farbfassung erhalten. Akzente setzen jetzt nicht mehr bildliche Darstellungen, sondern die Stuckleisten. Mittlerweile sind die Maler im Bereich des Altarraumes tätig.

Dort, ein paar Meter unter den Männern in der weißen Arbeitskleidung, arbeitet momentan auch Falko Schröter, der den Altartisch neu verputzt. Am Mauerwerk müsste nichts erneuert werden. Der Altar selbst ist von unten her durch Feuchtigkeit angegriffen. „Die erforderlichen Arbeiten können zu einem großen Teil vor Ort erledigt werden, kleinere Sachen kommen in eine Werkstatt“, erklärt Andreas Sehn.

Zwei Maßnahmen laufen parallel ab

„Prinzipiell laufen hier zwei Maßnahmen parallel ab: Die Sanierung des Innenraumes und die des Altars“, erläutert er. Ursprünglich sollte der Altar in einem späteren Schritt in Angriff genommen werden. Aber in einem frisch renovierten Raum hätte der sanierungsbedürftige Altar besonders schlecht gewirkt und dann hätte man dort später wieder eine neue Baustelle beginnen müssen. Eine optimale Lösung wäre das nicht gewesen.

Der Preis dafür ist, dass die Sörnewitzer Kirche nicht, wie ursprünglich geplant, zu Ostern nächsten Jahres wieder geweiht werden kann. „Das ist kein Problem. Da ich zu diesem Anlass mit vielen Besuchern rechne, finde ich es gut, wenn wir in eine etwas wärmere Jahreszeit kommen und dann draußen ein Gemeindefest feiern können“, betont Andreas Sehn und ist gelassen.

Von Axel Kaminski