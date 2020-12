Oschatz

Die Zeiten fordern ihren Tribut. Wenn man während der Corona-Pandemie eine Schlüsselübergabe feiert, dann sollte das zu überreichende Teil schon 1,50 Meter oder länger und an beiden Enden gleichermaßen gut festzuhalten sein. Der Schlüssel, den Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) am Donnerstag an Anja Stiehler von der Dresdner Nebenstelle der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben überreichte, wies diese Maße auf, war zwar nicht aus Metall und trug im Bart die Kontur der Türme der St.-Aegidien-Kirche.

„So schön, wie der Bahnhof heute ist, sah er zuletzt bei seiner Einweihung 1881 aus“, erklärte ein Oberbürgermeister, der sichtlich stolz auf das Geschaffene ist. Es sei nicht Sache der Kommunen, sich um Bahnhofsgebäude zu kümmern. Was solle man aber tun, wenn die Deutsche Bahn ihre Immobilien abstößt, diese dann von Hand zu Hand gehen und dabei die Visitenkarte der Stadt immer weiter herunterkomme?

Anzeige

Bahnhof seit vier Jahren in städtischer Hand

Die Stadt Oschatz hatte das Empfangsgebäude 2016 erworben und zunächst die Dächer erneuert. Schon beim Kauf habe man die Nutzung im Hinterkopf gehabt. Nach der Döllnitzbahn, die fast genau vor zwei Jahren hier ihre Reisestation eröffnet hat, wird Anfang 2021 der Zoll in den sanierten Räumen in den Seitentürmen seine Arbeit aufnehmen.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten

Für Rüdiger Pfohl vom Oschatzer Stadtbauamt war dieses Projekt ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Er war schon mit dabei, als der Bahnhof 1988 anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt umfassend saniert wurde. „Die Bahnhofshalle erhielt damals einen neuen Bodenbelag und die Mittelsäule ihre charakteristische Verkleidung“, erinnert er sich. Außerdem wurden die Toiletten und die Tunnelüberdachungen erneuert. Dennoch hielt die Sanierung jetzt für ihn Überraschungen bereit. Dazu gehören die Stuckrosetten an den Decken der früheren Mitropa. „Sie waren unter einer abgehängten Betondecke verborgen“, erläutert der Fachmann.

Alte Mitropa-Gaststätte in nie gekanntem Glanz

Restauratorinnen sorgten dafür, dass sie wieder in alter Schönheit erstrahlen, so dass der neue Besprechungsraum einen anderen Charme verströmt als die Mitropa, so wie sie die meisten noch in Erinnerung haben. Überraschend war es auch, in diesem Raum die Wandtäfelung zu entdecken, die unter Tapete in Ziegel-Design und Sperrholzplatten verborgen war. Sie lag schon im Abfallcontainer, wurde aber noch gerettet.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist, wie Anja Stiehler erläuterte, unter anderem dafür zuständig, Arbeits- und Büroräume für Behörden zur Verfügung zu stellen. Was für die Stadt Oschatz eine bedeutende Investition sei, gehöre für ihr Haus eher zu den kleineren Objekten. Hinter der denkmalgeschützten Fassade finden sich in zirka 60 Räumen Arbeitsplätze, die modernen Anforderungen genügen. Dazu gehört, dass hier Schallschutzfenster eingebaut sind, bei denen die Mitarbeiter künftig keine Denkpausen einlegen müssen, wenn Züge durch den Bahnhof fahren. Neu errichtet wurden ein Garagengebäude an der Westseite – angepasst an den Stil des Bahnhofs, aber als Neubau erkennbar.

Insgesamt hat die Stadt für den Erhalt ihrer Visitenkarte, deren denkmalgerechte Sanierung und die Schaffung von Reisestation und Büros einschließlich der Fördermittel 4,1 Millionen Euro investiert.

Von Axel Kaminski