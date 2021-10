Sanierung in Oschatzer Rudolf-Breitscheid-Straße abgeschlossen

Oschatz

Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist es soweit: Die sanierten Wohnungen der Oschatzer Wohnstätten GmbH im Block der Rudolf-Breitscheid-Straße 14 bis 16 (ehemals 16 bis 18) sind bezugsfertig. Unlängst begrüßte das Team künftige, potenzielle und ehemalige Mieterinnen und Mieter zu einem Tag der offenen Tür – mit der Möglichkeit der Besichtigung. „Das Interesse an diesen Bestandswohnungen ist wirklich sehr groß. Für die 26 Stück hatten wir 90 Interessenten. Natürlich sind davon auch einige wieder abgesprungen“, sagte Marc Etzold, Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstätten GmbH, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Ein Teil der Wohnungen ist schon fest vergeben – an Mieter, die aus anderen Objekten des Unternehmens hierher umziehen. In den kommenden Tagen werden noch Restarbeiten – unter anderem an den Aufzügen – erledigt, und voraussichtlich ab dem 1. November ist dann – planmäßig im Übrigen – alles fertig. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben das Vorhaben so gut wie nicht zurückgeworfen. „Wir hatten bei dem beauftragten Unternehmen eines Gewerks nur eine kurze Unterbrechung wegen positiver Fälle. Das Material haben wir uns glücklicherweise noch rechtzeitig gesichert und sind so von größeren Lieferverzögerungen und Preissteigerungen verschont geblieben“, so der Geschäftsführer.

Die sanierten Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen sind allesamt barrierearm erreichbar, erstmals ist das Befahren aller Etagen vom Keller bis zum Dach mit dem Aufzug möglich. Alle Wohnungen haben einen Balkon und einen Fahrzeugstellplatz – inzwischen Standard bei den Bestandssanierungen und Neubauten des größten kommunalen Wohnungsunternehmens. Wie schon angedeutet,wurde im Zuge der Sanierung die Zahl der vorhandenen Eingänge reduziert.

Marc Etzold weist darauf hin, dass es auch eine mit rot-weißen Pollern und einer Kette abgesperrte Fläche gibt. „Diese ist den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr für den Notfall vorbehalten“, weist er ausdrücklich hin. Investiert wurden in das Objekt insgesamt 2,4 Millionen Euro. Die Kaltmiete soll künftig bei sieben Euro pro Quadratmetern liegen – immer noch günstig im Vergleich zur Großstadt und für Oschatz wahrscheinlich so auch nicht mehr lange haltbar, prognostiziert Etzold.

Von Christian Kunze